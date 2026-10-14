¡Que no te gane el reloj! MLB adelanta juegos por amenaza de lluvia

La amenaza de lluvia obligó a MLB a mover el reloj de sus playoffs. Las Grandes Ligas adelantaron cinco horas el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland, una modificación que también recorrió el encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.

Los Rays y los Guardianes jugarán este jueves 15 de octubre a las 11:00 horas del centro de México, en el Progressive Field. El encuentro estaba programado originalmente para las 16:00 horas, pero el pronóstico de lluvia nocturna en Cleveland llevó a la liga a intervenir para proteger el calendario de la serie.

MLB explicó que la decisión busca mantener la programación de la final de la Americana, que contempla tres encuentros consecutivos en Cleveland, del jueves al sábado.

Ambos equipos descansaron este miércoles después de disputar los primeros dos compromisos en el Tropicana Field, un estadio techado. El traslado a un parque al aire libre incorporó al clima como un factor para la continuación del enfrentamiento.

También cambia el horario de los Dodgers

Los Dodgers y los Cerveceros también tendrán que ajustar sus preparativos. El cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, previsto para este jueves en Los Ángeles, se adelantó una hora y comenzará a las 18:00 horas del centro de México.

La jornada tendrá así actividad desde el final de la mañana con el duelo en Cleveland y continuará por la tarde con el encuentro en el Dodger Stadium.

Los Rays emparejaron la batalla

Tampa Bay llegará al tercer compromiso con la serie igualada 1-1, después de imponerse 3-1 el martes gracias a una dominante apertura del dominicano Freddy Peralta.

El derecho lanzó seis entradas sin carrera, permitió cuatro imparables, concedió dos bases por bolas y ponchó a seis. Su recta alcanzó las 99.4 millas por hora, la mayor velocidad de su carrera, y fue la base de una actuación que frenó a la ofensiva de Cleveland.

Los Rays consiguieron sus tres carreras en el cuarto episodio, todas sucias, después de un error del antesalista José Ramírez.

Los Guardianes, ganadores del primer encuentro, buscarán recuperar la ventaja frente a su afición. Si la serie requiere un sexto o séptimo partido, ambos equipos regresarán al Tropicana Field después del descanso programado para el domingo.