Respaldo de directiva hacia Rafael Márquez tras saldo negativo de la Selección Mexicana 

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, dejó ver su respaldo en el arranque de la era de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

"Hay que trabajar, pero mucho aprendizaje, ya lo dijo Rafa Márquez", expresó el directivo y exfutbolista en su regreso a la Ciudad de México, procedente de Los Ángeles, California, donde el combinado nacional cerró su gira de la Fecha FIFA.

México terminó con un saldo negativo. Un contraste emocional respecto al entusiasmo que generó durante su participación en la Copa del Mundo 2026, incluso con la eliminación en octavos de final ante Inglaterra.

En la gira por Estados Unidos, Rafa Márquez volvió con saldo de dos empates y dos derrotas: vs Colombia (1-1), Perú (1-1), Estados Unidos (3-0) y Chile (2-0).

Mientras el cuerpo técnico y Rafael Márquez terminan el recuento de los daños de los cuatro amistosos, Davino y el resto de federativos se alistan para cambios en la estructura de la FMF. En la siguiente Asamblea Ordinaria de la Liga MX se contempla la salida del presidente ejecutivo Ivar Sisniega y la posterior creación de una vicepresidencia; Enrique Nieto es el hombre que perfila a ascender en la FMF.

Cabe destacar que Ivar Sisniega no viajó con la Selección Mexicana para la gira que comenzó en Baltimore. El presidente ejecutivo actualmente se encuentra en Guadalajara, Jalisco, en una de las sedes de los proyectos formativos de la FMF.

Duilio Davino prácticamente fue el único de los mandos en regresar directamente a la CDMX. Rafael Márquez ni su auxiliar Andrés Guardado viajaron a la capital. Solamente el Juan Manuel Lillo, auxiliar recordado por su paso con los Dorados de Sinaloa en los tiempos de Pep Guardiola como jugador, fue visto en el AICM.

El siguiente objetivo de la Selección Mexicana es la Selección de Jamaica, rival de los cuartos de final en la Nations League Concacaf, en noviembre. Esta serie representará el primer desafío de juego oficial para Rafa Márquez.