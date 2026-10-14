Marsella vs Olympiacos: dónde ver EN VIVO a la Hormiga González | Europa League 15 de octubre

El Olympique de Marsella recibe al Olympiacos en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Los franceses llegan necesitados de puntos después de un arranque complicado: cayeron 4-1 ante el Besiktas en la primera fecha y acumularon una racha de cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones antes del parón internacional.

El Olympiacos, por su parte, llega en mejor momento. Abrió la Europa League con una victoria 2-1 ante el Jagiellonia Białystok y luego sumó dos triunfos seguidos en la Superliga griega (1-0 ante Levadiakos y 1-0 ante el Panathinaikos, este último jugando con diez hombres).

Armando "La Hormiga" González realizó el viaje a Marsella para el duelo de la Jornada 2 de la Europa League Captura de pantalla de Instagram olympiacosfc

La atención mexicana se centra en Armando González. La ‘Hormiga’ marcó en su debut en la Europa League ante el Jagiellonia y viajó convocado a Marsella.

Busca sumar minutos y consolidar su buen momento (cuatro goles y dos asistencias en siete partidos con el club) en un escenario exigente como el Vélodrome.

¿A qué hora juegan Marsella vs Olympiacos?

Partido: Marsella vs Olympiacos

Partido: Marsella vs Olympiacos Estadio: Stade Vélodrome (Marsella, Francia)

Día: Jueves 15 de octubre de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión Marsella vs Olympiacos en México

Transmisión en México: Claro Sports Premium (YouTube y plataformas asociadas).

Historial de enfrentamientos entre Marsella y Olympiacos

El último antecedente fue en la Champions League 2020/21, cuando el Marsella ganó 2-1 en el Vélodrome.