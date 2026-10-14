Bodo/Glimt derrota al Borussia Dortmund y confirma su etiqueta de matagigantes

El Bodo/Glimt derrotó al Borussia Dortmund en la segunda jornada de la UEFA Champions League gracias a un gol de Fredrik Sjøvold al minuto 52. El conjunto noruego aprovechó una falla defensiva del equipo alemán para quedarse con los tres puntos en casa y sumar otro resultado destacado ante un rival considerado favorito.

Con este resultado, el conjunto noruego se posicionó momentáneamente en la posición 24 de la clasificación general. Este lugar es el último de los que otorgan pase a la ronda del Play-off del torneo, por lo que deben mantenerse para avanzar.

Aspmyra Stadion vibro con la victoria del Bodo/Glimt. REUTERS

Fredrik Sjøvold aprovecha el error defensivo del Dortmund

La anotación llegó en el segundo tiempo, cuando Sondre Auklend envió un centro al área que Ramy Bensebaini no consiguió interceptar. El balón quedó a disposición de Sjøvold, quien encontró el espacio necesario para rematar y vencer al guardameta Gregor Kobel.

La jugada evidenció las dificultades del Dortmund para proteger su área. Al momento del disparo del futbolista noruego, nueve jugadores del conjunto alemán se encontraban dentro de la zona, sin contar al portero. Pese a la superioridad numérica defensiva, el equipo visitante no logró impedir el tanto.

Con esa anotación, el Bodo/Glimt aseguró la victoria frente a su afición y volvió a demostrar que puede competir contra clubes que llegan con mayores expectativas en el torneo continental.

Los antecedentes del Bodo/Glimt en la Champions League

Durante la temporada anterior, el conjunto noruego obtuvo un empate 2-2 frente al Tottenham y consiguió victorias contra Manchester City, Inter de Milán, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid. Esos resultados le permitieron avanzar en el torneo y competir en las rondas eliminatorias.

El equipo alcanzó los octavos de final después de superar la fase de play-off, en la que eliminó al Inter de Milán. Sin embargo, su recorrido terminó frente al Sporting de Lisboa, que se impuso en el marcador global de la eliminatoria.

Esos antecedentes explican por qué el Bodo/Glimt ha ganado reconocimiento como un rival incómodo para los clubes considerados favoritos. Ahora, con el triunfo sobre el Borussia Dortmund en la segunda jornada, el equipo noruego añade otro resultado relevante a su historial europeo y mantiene la atención sobre su desempeño en la actual edición del torneo.