Champions League: Resultados del miércoles 14 de octubre y tabla de posiciones
Con 46 goles anotados, las victorias de Real Madrid, Bodo/Glimt y PSG acapararon los reflectores este miércoles 14 de octubre en la Champions League
Con 46 goles anotados este día en la Champions League, este miércoles 14 de octubre quedó marcado por los triunfos de Bodo/Glimt contra Borussia Dortmund, la victoria de PSG ante Manchester City y la remontada de Real Madrid ante la Roma en Italia.
La actividad correspondiente a la Jornada 2 de la Fase Liga en Champions League concluyó este miércoles 14 de octubre, misma que arrancó con la goleada del Liverpool ante LASK (el partido con más anotaciones del día) y la victoria en casa de Feyenoord ante Como.
A segunda hora, un partido de remontadas entre Betis y Porto, un baile del PSG a Manchester City, la victoria de Bodo/Glimt por la mínima al Borussia Dortmund y las goleadas de Stuttgart y Aston Villa, cerraron la actividad.
Estos son todos los resultados del miércoles 14 de octubre en la Champions League:
- Lask 3-6 Liverpool.
- Feyenoord 3-2 Como.
- Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas.
- Betis 3-2 Porto.
- Slavia Bratislava 0-3 Stuttgart.
- Aston Villa 6-0 Fenerbahce.
- Manchester City 2-4 PSG.
- Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund.
- Roma 3-4 Real Madrid.
Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 2 de Champions Legue
Estas son las posiciones de Champions League una vez finalizada la Jornada 2 (de 8) en la Fase Liga del certamen europeo; los primeros 8 accederán directo a Octavos de Final, mientras que del 9 al 24 se medirán en Playoffs; del 25 al 36, quedan fuera de la competencia y de torneos europeos por el resto de la temporada 2026-27:
1. PSG / 6 puntos (+7 diferencia de goles)
2. Barcelona / 6 (+7)
3. Aston Villa / 6 (+7)
4. Stuttgart / 6 (+5)
5. Liverpool / 6 (+4)
6. Sporting Lisboa / 6 (+4)
7. Arsenal / 6 (+4)
8. Real Madrid / 6 (+2)
9. Betis / 6 (+2)
10. Bayern Múnich / 4 (+5)
11. Shakhtar Donetsk / 4 (+2)
12. Como / 3 (+2)
13. Manchester United / 3 (+2)
14. Villarreal / 3 (+1)
15. Atlético de Madrid / 3 (+1)
16. Brujas / 3 (0)
17. Manchester City / 3 (0)
18. Borussia Dortmund / 3 (0)
19. Lens / 3 (-1)
20. AEK Atenas / 3 (-1)
21. RB Leipzig / 3 (-2)
22. Sabah / 3 (-2)
23. Feyenoord / 3 (-3)
24. Bodo-Glimt / 3 (-4)
25. Roma / 1 (-1)
26. PSV / 1 (-1)
27. Viking / 1 (-2)
28. Fenerbahce / 1 (-6)
29. Inter de Milán / 0 (-2)
30. Porto / 0 (-3)
31. Slavia Praga / 0 (-3)
32. Napoli / 0 (-3)
33. LASK / 0 (-4)
34. Lille / 0 (-4)
35. Galatasaray / 0 (-5)
36. Slavia Bratislava / 0 (-8)
BFG