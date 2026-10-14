Champions League: Resultados del miércoles 14 de octubre y tabla de posiciones

Con 46 goles anotados este día en la Champions League, este miércoles 14 de octubre quedó marcado por los triunfos de Bodo/Glimt contra Borussia Dortmund, la victoria de PSG ante Manchester City y la remontada de Real Madrid ante la Roma en Italia.

La actividad correspondiente a la Jornada 2 de la Fase Liga en Champions League concluyó este miércoles 14 de octubre, misma que arrancó con la goleada del Liverpool ante LASK (el partido con más anotaciones del día) y la victoria en casa de Feyenoord ante Como.

La Jornada 2 de la Champions League se llevó a cabo entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre. Reuters

A segunda hora, un partido de remontadas entre Betis y Porto, un baile del PSG a Manchester City, la victoria de Bodo/Glimt por la mínima al Borussia Dortmund y las goleadas de Stuttgart y Aston Villa, cerraron la actividad.

Estos son todos los resultados del miércoles 14 de octubre en la Champions League:

- Lask 3-6 Liverpool.

- Feyenoord 3-2 Como.

- Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas.

- Betis 3-2 Porto.

- Slavia Bratislava 0-3 Stuttgart.

- Aston Villa 6-0 Fenerbahce.

- Manchester City 2-4 PSG.

- Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund.

- Roma 3-4 Real Madrid.

Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 2 de Champions Legue

Estas son las posiciones de Champions League una vez finalizada la Jornada 2 (de 8) en la Fase Liga del certamen europeo; los primeros 8 accederán directo a Octavos de Final, mientras que del 9 al 24 se medirán en Playoffs; del 25 al 36, quedan fuera de la competencia y de torneos europeos por el resto de la temporada 2026-27:

1. PSG / 6 puntos (+7 diferencia de goles)

2. Barcelona / 6 (+7)

3. Aston Villa / 6 (+7)

4. Stuttgart / 6 (+5)

5. Liverpool / 6 (+4)

6. Sporting Lisboa / 6 (+4)

7. Arsenal / 6 (+4)

8. Real Madrid / 6 (+2)

PSG ya suma tres victorias consecutivas en Ligue 1. REUTERS

9. Betis / 6 (+2)

10. Bayern Múnich / 4 (+5)

11. Shakhtar Donetsk / 4 (+2)

12. Como / 3 (+2)

13. Manchester United / 3 (+2)

14. Villarreal / 3 (+1)

15. Atlético de Madrid / 3 (+1)

16. Brujas / 3 (0)

17. Manchester City / 3 (0)

18. Borussia Dortmund / 3 (0)

19. Lens / 3 (-1)

20. AEK Atenas / 3 (-1)

21. RB Leipzig / 3 (-2)

22. Sabah / 3 (-2)

23. Feyenoord / 3 (-3)

24. Bodo-Glimt / 3 (-4)

Bayern Múnich y Bodo/Glimt se enfrentaron en la Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

25. Roma / 1 (-1)

26. PSV / 1 (-1)

27. Viking / 1 (-2)

28. Fenerbahce / 1 (-6)

29. Inter de Milán / 0 (-2)

30. Porto / 0 (-3)

31. Slavia Praga / 0 (-3)

32. Napoli / 0 (-3)

33. LASK / 0 (-4)

34. Lille / 0 (-4)

35. Galatasaray / 0 (-5)

36. Slavia Bratislava / 0 (-8)

Santiago Gimenez jugó con Porto ante Betis; tuvo el empate tras un remate de cabeza. AFP

BFG