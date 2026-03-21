Efraín Juárez regala emotivo festejo con su hijo en triunfo de Pumas ante América

Pumas derrotó 1-0 al América en un Clásico Capitalino que vibró hasta el final del partido, mismo en el que Efraín Juárez terminó celebrando de manera emotiva con su hijo.

Luego de una semana en donde el estratega universitario fue severamente criticado por sus gestos que le costaron poco más de $300,000 pesos como multa económica, Efraín Juárez y Pumas recibían a las Águilas en Ciudad Universitaria.

Pumas siempre propuso y mantuvo al filo de la tribuna a una afición que le brindó un caluroso recibimiento en su feudo, sin embargo, cuando todo parecía que se terminaría sin emociones, los seguidores universitarios hicieron vibrar su garganta tras el agónico penal de Robert Morales en el minuto 90+5.

Vestido como recogebalones, el hijo de Efraín Juárez no logró mantenerse estoico y corrió hasta el área técnica, donde el estratega unamita lo recibió con los brazos abiertos para celebrar la anotación y los 3 puntos que dejan a los universitarios en el 4º sitio de la tabla de posiciones y con un pie en la Liguilla del Clausura 2026.

Este triunfo representa la primera victoria de Efraín Juárez al América como técnico de Pumas, misma que terminará siendo recordada por el emotivo festejo con su hijo.

La Liga MX vivirá una nueva pausa por la Fecha FIFA, por lo que el siguiente partido de Pumas en el certamen será hasta el domingo 5 de abril, cuando visite el Estadio Akron para enfrentarse a unas Chivas que lucen 10 victorias en el torneo y el liderato general con solamente 2 descalabros.

BFG