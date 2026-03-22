Efraín Juárez confiesa, tras vencer al América, que su puesto en Pumas estuvo en riesgo

Efraín Juárez respiró aliviado luego de que los Pumas de la UNAM consiguieron una victoria agónica frente a las Águilas del América en la Jornada 12 del Clausura 2026. El dramático gol de Robert Morales, por la vía del tiro penal en los minutos finales del encuentro, significó mucho más que tres simples puntos para el estratega mexicano. En medio de la enorme euforia por ganar uno de los duelos más pasionales y exigentes de la Liga MX, el director técnico auriazul soltó una revelación que impactó a la prensa: la presión llegó a un límite tan alto donde temió seriamente perder su puesto en el banquillo del pedregal.

Efraín Juárez señalando al frente. Mexsport

UN CALENDARIO DE TERROR QUE AMENAZÓ SU PUESTO EN PUMAS

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo por marcador de 1-0, el timonel universitario confesó la cruda y difícil realidad que enfrentó el cuerpo técnico en las últimas semanas de competencia. Efraín Juárez reconoció que la seguidilla de encuentros consecutivos contra rivales de gran jerarquía como Toluca, Necaxa, Cruz Azul y América representaba un escenario crítico y sin precedentes en su carrera. "Al principio, viendo el calendario, era una semana complicada. Muchos de nosotros en esta semana podíamos perder el trabajo", declaró el entrenador con total honestidad, dejando en claro que su continuidad dentro de la institución felina pendía de un hilo si los marcadores resultaban desfavorables en esta racha de partidos, los cuales encararon como auténticas finales.

Efraín Juárez celebrando con la afición de Pumas. Mexsport

El inicio del torneo trajo consigo una incesante lluvia de críticas por parte de la exigente afición felina. Los tropiezos en el arranque, especialmente el duro golpe mediático que significó caer ante el San Diego FC en la Concacaf Champions Cup, sembraron dudas sobre la capacidad del estratega para liderar un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, el exjugador destacó que la directiva auriazul mantuvo la confianza intacta al ver el esfuerzo diario del cuerpo técnico. Este respaldo incondicional permitió revertir la crisis, al grado de que el equipo ya superó la cuota de puntos que la institución registró el semestre anterior justo a la altura de esta misma fecha doce.

LA UNIÓN DEL VESTIDOR Y LAS DISCULPAS TRAS EL DUELO ANTE CRUZ AZUL

Lejos de adjudicarse el éxito de manera individual, Efraín Juárez atribuyó la resurrección del plantel enteramente a sus pupilos y a su equipo de trabajo, quienes dedicaron días y noches para solucionar las carencias tácticas. El técnico subrayó que tomó el mando con elementos que no atravesaban su mejor momento físico ni figuraban como titulares habituales, pero que lograron transformar la adversidad con unión, entrega y mucho corazón en la cancha. "Después del partido contra San Diego estuve seguro de que íbamos a revertir la situación", afirmó el mandamás del cuadro universitario. Además, remarcó la importancia vital de ganar el Clásico Capitalino, un escenario lleno de presión que él conoce a la perfección por su pasado como jugador tanto en Pumas como en América.

Efraín Juárez dando indicaciones. Mexsport

Finalmente, el entrenador aprovechó los reflectores en la sala de prensa para apagar otra polémica reciente y calmar los ánimos. Luego de sus controvertidas declaraciones al finalizar el empate contra Cruz Azul, las cuales desataron severas molestias entre expertos y aficionados, Efraín Juárez ofreció una disculpa pública por las formas que utilizó frente a los micrófonos. El estratega explicó que la intensidad y la pasión con la que vive el futbol lo traicionaron en ese instante de calentura, recordando que este deporte profesional representa el sustento de su familia. Ahora, con el orgullo intacto y el puesto asegurado de momento, la escuadra del Pedregal se prepara para cerrar la fase más dura de su calendario cuando visiten al líder general del torneo, las Chivas del Guadalajara, el próximo 5 de abril, con la mira bien puesta en amarrar su boleto a la Liguilla.