Kylian Mbappé desata la furia del Real Madrid con polémica foto durante el Clásico

El mundo del futbol se detuvo este domingo para presenciar una nueva edición del Clásico, un duelo que definió el rumbo de LaLiga española. Sin embargo, mientras el Barcelona celebraba su coronación en la cancha del Camp Nou, los reflectores se desviaron hacia un jugador que ni siquiera pisó el terreno de juego. Kylian Mbappé, la gran figura del Real Madrid, desató una tormenta de críticas tras una publicación sumamente inoportuna en redes sociales justo cuando su equipo veía escapar el campeonato.

La tensión ya se respiraba en el ambiente antes del silbatazo inicial, pero nadie anticipó que el mayor escándalo llegaría desde la sala de una casa. El delantero francés decidió interactuar en Instagram en el momento más crítico para el cuadro merengue, demostrando una aparente desconexión total con el sufrimiento de sus seguidores y el dramatismo del encuentro.

Kylian Mbappé jugando ante el Betis. REUTERS

EL INOPORTUNO MENSAJE QUE ENCENDIÓ A LA AFICIÓN MERENGUE

El reloj marcaba la superioridad absoluta del conjunto blaugrana. El Barcelona ya ganaba el partido por una cómoda ventaja de 2-0, cortesía de las letales anotaciones de Marcus Rashford y Ferran Torres. La inminente derrota significaba perder la carrera por el campeonato, dejando al Real Madrid con las manos vacías por segunda campaña consecutiva. Fue exactamente en ese doloroso instante cuando Kylian Mbappé subió una fotografía a sus historias en la red social.

En la imagen aparecía la pantalla de su televisor transmitiendo el juego, acompañada por la frase "Hala Madrid". Lejos de interpretarse como un gesto de apoyo, la afición madridista lo tomó como una burla y una terrible falta de tacto. La indignación cruzó fronteras rápidamente y el periodista Fran Navarro resumió el sentir de miles al publicar en su cuenta de Twitter que alguien necesitaba explicarle al atacante que subir ese tipo de contenido mientras caes 2-0 frente a tu acérrimo rival era una pésima idea.

La polémica publicación de Kylian Mbappé REUTERS

El coraje de los fanáticos no surgió únicamente por la foto, sino por el contexto de su ausencia. De forma repentina, la estrella de la selección francesa quedó fuera de la convocatoria para este compromiso definitivo. A pesar de entrenar con el resto de sus compañeros sin problemas a lo largo de toda la semana previa, el jugador reportó molestias físicas de último minuto y simplemente se bajó del barco.

UNA RELACIÓN ROTA Y EL MISTERIO DE SU EXTRAÑA LESIÓN

La crisis entre el ídolo y la grada blanca tocó fondo con este oscuro episodio. Resulta paradójico que un futbolista con números brutales enfrente tanto rechazo. Kylian Mbappé acumula 41 goles en 41 partidos disputados en la presente temporada, pero la estadística quedó eclipsada por su nula conexión emocional con el club. Los seguidores lo señalan por su falta de compromiso y lo consideran el rostro principal de la fractura interna que vive el vestidor.

Kylian Mbappé con las manos juntas. REUTERS

El descontento alcanzó niveles insospechados recientemente. Diversos medios confirmaron la circulación de una petición digital para exigir la salida del jugador, la cual recolectó millones de firmas en tiempo récord. El enojo popular creció de forma exponencial cuando salieron a la luz los reportes sobre su actitud durante la rehabilitación de otra lesión anterior, periodo que aprovechó para irse de vacaciones a la isla de Sicilia en lugar de concentrarse en su recuperación en las instalaciones deportivas de la institución.

Al concluir los noventa minutos, el Barcelona levantó su título 29 de LaLiga, festejando ante su gente un triunfo redondo. Mientras tanto, en la capital española, la dirigencia y los seguidores del Real Madrid enfrentan ahora el enorme problema de gestionar el futuro de un talento millonario que parece estar cada día más lejos de entender lo que significa portar esa camiseta. La inoportuna imagen del domingo solo representó la gota que derramó el vaso en un vínculo que luce irremediablemente roto.