América aplasta 11-4 y avanza a tercera Final de Liga MX Femenil al hilo

América aplastó 11-4 en el global a Toluca y consiguió su boleto a la Final -tercera al hilo- correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde se medirá ante quien resulte ganadora del duelo entre Pachuca y Rayadas de Monterrey; 2 títulos y 5 subcampeonatos para el cuadro de Coapa.

Como líderes del Clausura 2026, América arrancó su paso por la Liguilla de Liga MX Femenil enfrentando a FC Juárez, conjunto que por momentos tuvo contra las cuerdas al club que dirige Ángel Villacampa.

América enfrentará en la Final del Clausura 2026 a Pachuca o Monterrey. Mexsport

Tras empatar 1-1 en la ida, las Águilas se impusieron 3-2 en la capital del país y obtuvieron su sitio para las Semifinales, donde enfrentarían a Toluca, que llegaba a la antesala de la Final tras imponerse a las Amazonas, siempre favoritas al título.

Ya en la eliminatoria que arrancó desde la cancha del Estadio Nemesio Diez, América se fue por delante desde el minuto 9 del compromiso, aumentó la ventaja y Toluca logró acercarse en el marcador al 21’, sin embargo, el partido de ida terminaría con un 7-1 en favor del conjunto azulcrema, dejando sentenciada la serie con 90 minutos por disputar.

Fue esta tarde del domingo 10 de mayo cuando América recibió en la vuelta a Toluca, partido celebrado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y en donde las del Estado de México lograron mostrar una mejor cara que frente a su propia afición, no obstante, cayeron 4-3 ante las de Coapa.

Con el global de 11-4, América se convirtió en el primer equipo calificado hacia la Final del Clausura 2026, donde buscará romper con la malaria de caer en la contienda por el título y bordar una nueva estrella en su legado.

Su rival se definirá este mismo domingo 10 de mayo, cuando Rayadas reciba a Pachuca en el Gigante de Acero, donde las de la Sultana del Norte deberán imponer condiciones para -al menos- igualar una eliminatoria en la que caen 2-0 frente a las Tuzas tras el partido de ida.

BFG