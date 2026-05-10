¡El Rey de España! Barcelona humilla al Real Madrid y se corona Campeón de LaLiga

El Barcelona se proclamó campeón de LaLiga tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Clásico disputado en el Spotify Camp Nou. Con este resultado, el conjunto blaugrana llegó a 91 puntos y se volvió matemáticamente inalcanzable para el cuadro merengue, que permanece segundo con 77 unidades a falta de tres jornadas para el cierre de la temporada.

El equipo dirigido por Hansi Flick tomó ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford abrió el marcador con un golazo de tiro libre desde fuera del área, colocando el balón en el fondo de la portería defendida por Thibaut Courtois.

El segundo tanto llegó al minuto 20. Tras un centro al área, Dani Olmo asistió de taquito para que Ferran Torres definiera dentro del área y ampliara la ventaja para el conjunto culé.

Barcelona mantuvo el dominio durante gran parte del partido y estuvo cerca de aumentar la diferencia antes del descanso, aunque no logró concretar sus oportunidades.

En la segunda mitad, Jude Bellingham había descontado para el Real Madrid, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar, apagando rápidamente la reacción merengue.

Con este triunfo, el Barcelona conquistó su título número 29 de Liga y lo hizo derrotando a su máximo rival en un Clásico decisivo que confirmó el dominio blaugrana durante la campaña 2025-26.

Un título con aroma a gloria y luto

Esta Liga número 29 tiene un significado heroico. Hansi Flick, quien recibió la trágica noticia del fallecimiento de su padre horas antes del juego, decidió quedarse en el banquillo para guiar a sus pupilos a la gloria, dándole una lección de profesionalismo al mundo del fútbol.

La pesadilla de Mbappé y el Madrid

Por el lado madridista, Kylian Mbappé fue una de las grandes ausencias del partido tras no recuperarse de la lesión muscular que arrastraba desde semanas atrás. El delantero tuvo que observar desde fuera cómo el Real Madrid cerró la temporada sin conquistar títulos.