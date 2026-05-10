Fans del Barcelona apedrean su propio camión confundiéndolo con el Real Madrid

Los aficionados del Barcelona cometieron un error horas antes del inicio del partido ante el Real Madrid en la parte final de LaLiga 2025-2026. Los ultras seguidores del cuadro catalán causaron daños al camión de su propio equipo, esto después de confundirlo en el camino al estadio.

Los hechos sucedieron este domingo en los alrededores del estadio Camp Nou. Las imágenes mostradas por El Chiringuito exhiben cómo un grupo de fans del Barcelona comenzaron a lanzar piedras e insultos. El plan original de los aficionados era recibir de esta forma a los integrantes del Real Madrid, pero al parecer no han reconocido los colores del camión oficial de los ahora campeones de la liga.

A pesar de que el camión del Barcelona tiene a sus costados leyendas como “Força Barça”, los ultras no se percaron. Los impactos dañaron cristales del camión que se dirigía a la cita más importante del calendario.

Otros errores de los aficionados

Esta no es la primera vez que los aficionados del Barcelona confunden el camión. En el 2024, en la Champions League, sucedió algo similar en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic previo al enfrentamiento de vuelta de los cuartos de final entre el Barcelona y el PSG.

Grupos de seguidores locales lanzaron bengalas y diversos proyectiles contra el transporte oficial de su propio equipo al momento de su llegada al recinto deportivo. La confusión se originó por la baja visibilidad en la zona, provocada por la densa acumulación de humo de los artefactos pirotécnicos utilizados por los mismos aficionados.

Los asistentes agredieron el vehículo bajo la suposición de que trasladaba a los integrantes del conjunto francés. El recibimiento, planeado originalmente como un acto de apoyo para el plantel dirigido por Xavi Hernández, resultó en un ataque accidental debido al error de identificación de los seguidores radicales.