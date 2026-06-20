En Ecuador admiten la realidad en el Mundial: ‘No pudo’, ‘decepciona’

La prensa de Ecuador hizo eco del 0-0 ante Curazao, segundo partido de ambas selecciones en el Mundial 2026, que trajo una actuación sobresaliente del portero Eloy Room. Destacaron que la selección sudamericana no pudo y está en vilo su pase a los Dieciseisavos de final.

“Ecuador no pudo con Curazao y se jugará la vida frente a Alemania en el Mundial”, tituló El Comercio. Asimismo, subrayó que se redujeron las posibilidades de avanzar de manera considerable. “La Tri volvió a quedarse con las manos vacías en ataque pese a generar múltiples ocasiones de gol”.

Ecuador y Curazao llegaron a un punto en el Mundial 2026 tras su 0-0 Reuters

“Con un pie fuera del Mundial”, indicó El Universo. Destacó que su selección fue superior y generó múltiples ocasiones claras, pero “volvió a evidenciar su gran problema en este Mundial: la falta de eficacia en el último toque”.

“Ecuador decepciona”, señaló La Hora. Para el medio digital, su selección estuvo irreconocible y tuvo uno de los peores partidos de los últimos años, pese a contar con una generación considerada como la mejor de la historia. “La propuesta evidenció falta de profundidad y escasa generación ofensiva, una fórmula que no le permitió encontrar los tres puntos que necesitaba”.

Ecuador se jugará su pase a Dieciseisavos de final del Mundial, ante Alemania Reuters

“La Tricolor decepciona”, indicó expreso. “No logró superar al equipo más goleado del torneo y ahora necesita una hazaña frente a Alemania para mantener viva la esperanza.

ECUADOR SE JUGARÁ SU PASE ANTE ALEMANIA:

Día: jueves 25 de junio.

Hora: 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

¿Dónde ver el Ecuador – Alemania? Canal 5, TUDN y Vix.