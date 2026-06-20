En Ecuador admiten la realidad en el Mundial: ‘No pudo’, ‘decepciona’
La prensa de Ecuador destacó que su selección no pudo derrotar a Curazao y ahora se jugará su pase ante Alemania
La prensa de Ecuador hizo eco del 0-0 ante Curazao, segundo partido de ambas selecciones en el Mundial 2026, que trajo una actuación sobresaliente del portero Eloy Room. Destacaron que la selección sudamericana no pudo y está en vilo su pase a los Dieciseisavos de final.
“Ecuador no pudo con Curazao y se jugará la vida frente a Alemania en el Mundial”, tituló El Comercio. Asimismo, subrayó que se redujeron las posibilidades de avanzar de manera considerable. “La Tri volvió a quedarse con las manos vacías en ataque pese a generar múltiples ocasiones de gol”.
“Con un pie fuera del Mundial”, indicó El Universo. Destacó que su selección fue superior y generó múltiples ocasiones claras, pero “volvió a evidenciar su gran problema en este Mundial: la falta de eficacia en el último toque”.
“Ecuador decepciona”, señaló La Hora. Para el medio digital, su selección estuvo irreconocible y tuvo uno de los peores partidos de los últimos años, pese a contar con una generación considerada como la mejor de la historia. “La propuesta evidenció falta de profundidad y escasa generación ofensiva, una fórmula que no le permitió encontrar los tres puntos que necesitaba”.
“La Tricolor decepciona”, indicó expreso. “No logró superar al equipo más goleado del torneo y ahora necesita una hazaña frente a Alemania para mantener viva la esperanza.
ECUADOR SE JUGARÁ SU PASE ANTE ALEMANIA:
Día: jueves 25 de junio.
Hora: 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.
Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.
¿Dónde ver el Ecuador – Alemania? Canal 5, TUDN y Vix.