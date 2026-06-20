Curazao tiene su héroe: Eloy Room le atajó todo a Ecuador y logró un récord

Curazao, la nación más pequeña del mundo con más de 150 mil habitantes, tiene a un nuevo héroe: Eloy Room. El portero no olvidará un sábado 20 de junio de 2026, debido a que fue una muralla en su arco, al atajar todo lo que le envió Ecuador y, de paso, lograr un punto histórico para su país en la historia de los Mundiales.

Ecuador terminó con 28 intentos de gol, 15 de ellos fueron remates a puerta, todos atajados por Eloy Room. Esas atajadas son el máximo registro que se tiene desde 1966, hechas por un portero en un partido del Mundial, que no incluyó tiempos extra, lo que significa un récord histórico.

Las 15 atajadas de Eloy Room las hizo en tiempo regular para que sea considerado un récord Reuters

El estadunidense Tim Howard posee el récord de atajadas con 16, que le realizó a Bélgica en tiempos extra en los Octavos de final de Brasil 2014.

El portero tiene 37 años y nació en Países Bajos, pero con nacionalidad curazoleña. El técnico neerlandés Dick Advocaat lo convocó para el Mundial 2026.

Eloy Room fue elegido como Jugador del Partido en el Ecuador - Curazao Reuters

Desde muy pronto, Eloy Room empezó a ser la figura del partido. Sólo pasaron dos minutos del juego, cuando ganó un mano a mano frente a Enner Valencia y minutos después lo volvió a hacer. Mantuvo el cero en su puerta en el primero tiempo y para el segundo, detuvo todo cuando Ecuador buscaba ansiosamente el triunfo en los instantes finales.

Pero no sólo el portero de Curazao se distinguió al detener todo en su segundo partido del Mundial 2026, sino que también dio pases acertados, de 29, 27 fueron correctos para una efectividad del 93%.

Eloy Room tiene más de 97 mil seguidores en Instagram, hasta antes del partido entre Ecuador y Curazao Reuters

Actualmente, Room tiene 97 mil 437 seguidores en Instagram, ¿será que aumentará?

El portero, MVP del partido, tiene un tesoro que consiguió en 2023: la playera de Messi.

¿QUIÉN ES EL PORTERO ELOY ROOM, HÉROE DE CURAZAO?

Nombre completo: Eloy Víctor Room

Fecha de nacimiento: 06/02/1989.

Altura: 1.90.

Equipo actual: Miami FC.

Eloy Room ha defendido las playeras del SCE Jugend, NEC juvenil, Unión Juvenil, Vitesse Youth, Go Ahead Eagles, PSV, Columbus, Miami FC, entre otros.

Valor del mercado actual: 150 mil euros.

Valor récord de mercado: 4.50 millones de euros (junio de 2016).