La selección de Congo buscará emular o superar lo que hizo Cabo Verde en el Mundial 2026 en su primer partido, pero enfrente tendrá a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que se presenta en el torneo con una de las generaciones más completas. El partido se podrá ver en México sólo a través de una vía.

- Día: miércoles 17 de junio.

- Hora: 11 de la mañana, tiempo de la CDMX.

- Estadio: Houston.

¿DÓNDE VER EL PORTUGAL VS CONGO DEL MUNDIAL?

- Exclusivo por Vix.

La selección del Congo selló su boleto al Mundial por la vía del Repechaje Reuters

La selección de la República Democrática del Congo regresa a un Mundial después de 52 años, tras su primera aparición desde 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. En aquella ocasión, el saldo fue de tres derrotas, con 14 goles en contra y ni uno marcado.

Una de sus figuras es el delantero Yoane Wissa, quien milita en el Newcastle. Asimismo, los lusos también echar ojo del capitán y portero Chancel Mbemba (Lille OSC), del defensor Aaron Wan-Bissaka (West Ham) o del atacante Cedric Bakambu (Real Betis).

Wissa se formó inicialmente en el rugby y después se convirtió en uno de los mejores jugadores, que representa la ambición de su selección.

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial Reuters

El Congo terminó por detrás de Senegal en la fase clasificatoria, pero su ruta al Mundial dejó victorias ante Camerún y Nigeria en eliminatorias posteriores, para sellar su boleto ante Jamaica en México.

Por su parte, la selección de Portugal es una de las candidatas para el título, vigente campeona de la Liga de Naciones. Los lusos buscarán superar el cuarto lugar del Mundial 2006, guiados por Cristiano Ronaldo, quien sumará su sexta Copa del Mundo, Vitinha, Diogo Costa, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves o Rafael Leao.

La selección portuguesa suma cinco partidos sin conocer la derrota antes de su estreno en el Mundial, entre ellos el empate 0-0 contra México.