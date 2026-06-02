Selección de República del Congo: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

El origen de esta selección surge en 1919, conocida entonces como Congo Belga, mientras que su afiliación a la FIFA ocurrió hasta 1964.

La Selección de República del Congo se presentó en el Mundial 1970 como República de Zaire, aunque fue su época dorada al ser la primera selección del África subsahariana en meterse a una Copa del Mundo.

Cabe recordar que el cambio de nombre (a Zaire) fue consecuencia del régimen de Mobutu. Incluso su camiseta fue llamativa, al lucir el estampado de un leopardo.

En mayo de 1997, con la caída del régimen, Zaire pasó a llamarse República Democrática del Congo y dejó de ser en cierto modo una herramienta de propaganda política.

Entre sus logros destacan dos títulos de la Copa Africana de Naciones (1968 y 1974), un par del Campeonato Africano de Naciones (CHAN, en 2009 y 2016).

Sobre las figuras que ha dado el Congo, se encuentran Ndaye Mulamba, con su récord de goles en una sola CAN, el portero Robert Kidiaba y el goleador Dieumerci Mbokani. Actualmente los referentes y héroes tras lograr la clasificación mundialista durante el repechaje en Guadalajara, Jalisco, están Chancel Mbemba, Yoane Wissa y Axel Tuanzebe, este último autor del gol decisivo para la clasificación al Mundial 2026.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEL CONGO

Durante el Mundial 1974 en Alemania, en el juego contra la Selección de Brasil, Mwepu Ilunga salió corriendo de la barrera y pateó el balón antes de que los brasileños cobraran un tiro libre. El defensor confesó años después que lo hizo buscando una tarjeta roja y así no estar en el campo de juego en caso de recibir más de tres goles, de esa manera salvaría su vida ante la amenaza del dictador Mobutu Sese Seko. Les advirtió que, si perdían por más de tres goles, no se les permitiría regresar al país o sufrirían un fatal castigo (la muerte). Durante décadas los jugadores de Zaire recibieron burlas y críticas por supuestamente desconocer las reglas, pero el contexto era diferente: no morir.

Axel Tuanzebe (4) fue el autor del gol que tiene a Congo con un pie en el Mundial Getty Images via AFP

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEL CONGO: LUKA MODRID: AXEL TUANZEBE

Axel Tuanzebe es el nuevo héroe de la República Democrática del Congo. El zaguero del Burnley FC selló la histórica clasificación al Mundial 2026 con un gol agónico en la prórroga ante Jamaica, devolviendo a los "Leopardos" a la cita máxima tras 52 años de ausencia.

DT: SÉBASTIEN DESABRE

Sébastien Desabre, estratega francés de 49 años, es el artífice del resurgimiento congoleño. Sin pasado como futbolista profesional, ha forjado su carrera en África dirigiendo clubes como ASEC Mimosas y selecciones como Uganda, destacando por su orden táctico y capacidad de adaptación.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEL CONGO

Participaciones totales: 2 (1974, 2026).

Mejor posición histórica: Fase de grupos (1974)

Mejor posición (Era Moderna): No aplica

Récord histórico (Partidos): 3 PJ, 0JG, 0JE, 3JP

Goles: 0 a favor, 14 en contra

Máximo goleador en Mundiales: No aplica

Jugador con más partidos: Kazadi Mwamba, Mwepu Ilunga, Bwanga Tshimen, Lobilo Boba, Mwanza Mukombo, Mana Mambuené, Kilasu Massamba, Kidumu Mantantu, Kembo Uba Kembo, Mayanga Maku (3).

Gol más rápido: No aplica

Racha de clasificaciones: No aplica

Confederación: CAF

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEL CONGO

17 de junio vs. Portugal (19:00 horas, Houston)

23 de junio vs. Colombia (16:00 horas, Guadalajara)

27 de junio vs. Uzbekistán (19:00 horas, Atlanta)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEL CONGO

Eliminados después de sus partidos de la fase de grupos