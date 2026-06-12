Cristiano Ronaldo advierte a sus rivales del Mundial

Cristiano Ronaldo dio buenas sensaciones rumbo al Mundial 2026. Dijo sentirse físicamente bien y se mostró muy positivo, además lanzó una advertencia a los rivales de la selección de Portugal que enfrentará en el torneo.

“Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido”, dijo.

"Soy muy positivo", dijo Cristiano Ronaldo Reuters

El cinco veces galardonado Balón de Oro tuvo su primera intervención ante los medios desde el inicio de la concentración de preparación mundialista de Portugal. Se dijo muy positivo.

“Abordamos esta competición con mucha esperanza. Soy muy positivo, creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo”, mencionó Cristiano Ronaldo.

El luso de 41 años consideró que la preparación que han tenido ha sido muy buena, pero a la vez casada porque han trabajo mucho.

Cristiano Ronaldo destacó la generación actual de la selección de Portugal Reuters

El capitán de Portugal destacó la generación que tiene su selección, esperando que le pueda dar muchas alegrías a su país.

“Esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, comentó

Cristiano Ronaldo atendió a los medios antes de su viaje a Estados Unidos, donde también se dio tiempo para repartir autógrafos con los aficionados que se dieron cita.

Portugal debutará en el Mundial el 17 de junio contra RD Congo, antes de medir fuerzas contra Colombia y Uzbekistán en el Grupo K.