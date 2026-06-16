La gran sorpresa del Mundial: Cabo Verde es la menos ‘faulera’

La selección de Islas de Cabo Verde sigue sorprendiendo, no sólo fue por su empate ante España, sino también en las estadísticas, al ser el combinado nacional menos ‘faulero’ del Mundial 2026.

A pesar de que España tuvo la mayor posesión del balón, la selección de Cabo Verde controló el partido a su manera y se fueron felices con el 0-0 del Estadio de Atlanta.

España y Cabo Verde igualaron 0-0 en su debut en el Mundial 2026 Reuters

“Hoy en día, los equipos destacan por su organización defensiva y, en un Mundial, estadísticamente los equipos ganan los partidos con un balón de transición o un balón parado. Por eso tenemos que prepararnos así”, dijo el técnico Pedro Bubista al finalizar el encuentro.

En lo que va del Mundial (hasta la mañana de este martes 16 de junio), Cabo Verde lidera esta tabla con sólo una falta, contrasta con los datos de Haití que registra 23.

Los aficionados de Cabo Verde festejaron con todo el empate 0-0 con España en el Mundial Reuters

El jugador que también se llevó las palmas fue el portero Josimar José Évora Dias “Vozinha”, quien realizó una serie de atajadas para mantener el cero en su puerta. Su técnico lo consideró como el mejor jugador sobre la cancha, pero destacó la fortaleza de su equipo en defensa.

LAS 10 SELECCIONES MENOS ‘FAULERAS’ DEL MUNDIAL 2026:

1. Cabo Verde = 1 falta.

2. Turquía = 4 faltas.

3. Uruguay = 6 faltas.

4. Japón = 7 faltas.

5. Países Bajos = 7 faltas.

6. Nueva Zelanda = 8 faltas.

7. Túnez = 8 faltas.

8. Corea del Sur = 9 faltas.

9. Costa de Marfil = 10 faltas.

10. Suecia = 10 faltas.

¿Y México? Los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre cometieron 12 faltas en su primer partido contra Sudáfrica, para ubicarse en el sitio 18 de esta Clasificación, una falta menos que Curazao.