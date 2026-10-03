¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO? Horario y canal del Clásico Nacional 

El Clásico Nacional no sólo se vive en México. Chivas y América se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre de 2026 en el Oakland-Alameda County Coliseum, en un amistoso de Fecha FIFA.

El partido arranca a las 19:00 horas del centro de México (18:00, hora local) y llega apenas unos días después del 2-2 de la Jornada 9 del Apertura 2026.

Henry Martin y Diego Campillo en la contienda por el balón durante el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

¿Cómo llegan Chivas y América?

Chivas llega tercero, con 18 puntos en 10 partidos (cinco victorias, tres empates y dos derrotas, 17 goles a favor).

Gabriel Milito encara el viaje con varias bajas por la Fecha FIFA y por lesión, después de un cierre irregular de jornada: el Rebaño cayó 0-2 ante Querétaro en el Akron y dejó ir el liderato que había peleado de cerca.

América llega segundo, con 20 puntos en apenas nueve partidos (seis triunfos, dos empates y una derrota), empatado en unidades con Toluca y con un encuentro pendiente.

El equipo de Guillermo Almada mantiene la mejor diferencia de gol del grupo de arriba y recupera a Ángel Malagón, ya apto para el duelo en California.

¿En qué lugar van Chivas y América en el AP26?

2.° América — 20 puntos (9 partidos)

2.° América — 20 puntos (9 partidos) 3.° Chivas — 18 puntos (10 partidos)

Chivas vs América: dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional amistoso HOY

El Clásico se sigue en streaming por ViX Premium, Amazon Prime Video y, de forma gratuita, por el canal de YouTube Layvtime. El pitazo está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Convocatoria de Chivas para el amistoso contra América