América anuncia a Malagón listo para atajar vs Cruz Azul

Mientras la Liga MX se encuentra en parón debido a la Fecha FIFA, el Club América aprovechan para disputar un partido amistoso en Estados Unidos frente a Cruz Azul y Malagón apunta a tener minutos en el duelo frente a La Máquina.

Por medio de sus redes sociales oficiales, América confirmó que el arquero mexicano está en condiciones para volver. En un emotivo video. Malagón confesó lo mal que lo pasó durante los meses de su recuperación.

“El Mundial estaba cerca y me veía dentro, pero esta lesión es de las más difíciles porque tienes que aprender a caminar”

Malagón toma ritmo con categorías menores

El partido vs Cruz Azul puede ser el primer partido de Malagón con el primer equipo desde el pasado 10 de marzo, sin embargo, el portero tricampeón con las Águilas ya ha sumado minutos con categorías inferiores del club.

Desde hace un par de semanas, Luis Ángel Malagón ha sido el arquero de la Sub-21 del América, esto con la intención de empezar a tomar ritmo de juego para el momento en el que tenga la oportunidad de jugar con el primer equipo no desentone.

Pese a que ya entró en la convocatoria y fue a la banca en los últimos tres partidos de Liga MX del América (Cruz Azul, Chivas y Necaxa), no había tenido minutos.

Luis Ángel Malagón volvió a realizar trabajo de cancha con América y dio un paso clave en la recuperación de la lesión del tendón de Aquiles que sufrió en marzo. MEXSPORT

En partido oficial aún no hay fecha para su regreso al campo. Guillermo Almada tendrá que decidir si le respeta el puesto a Malagón o si mantiene a Rodolfo Cota.