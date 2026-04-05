“Hagámoslo”, Wilder reta a Joshua tras volver al ring

Deontay Wilder volvió al ring con una victoria que necesitaba, pero sobre todo con un mensaje claro: quiere volver a los grandes escenarios. El estadounidense se impuso por decisión dividida a Derek Chisora en el O2 Arena de Londres y, más allá del resultado, dejó abierta la puerta para una pelea que lleva años cocinándose: un choque ante Anthony Joshua.

El triunfo no fue sencillo ni espectacular. Wilder no mostró su versión más explosiva, esa que lo convirtió en uno de los noqueadores más temidos del boxeo, pero sí encontró la forma de salir adelante en una noche en la que incluso habría sufrido una posible fractura en la mano derecha desde los primeros episodios.

“Soy un rey y lo demostré esta noche”, lanzó el estadounidense tras el combate.

Los golpes se absorben y regresé. Todo se trata de divertirse. Tuve que sanar. Me tomó mucho tiempo recuperarme, pero estoy de vuelta. Y voy a mejorar cada vez más.”

La pelea dejó sensaciones encontradas. Ganó, pero no convenció del todo. Respondió, pero sin ese nocaut que había prometido. Aun así, el resultado lo coloca nuevamente en el radar de los combates importantes en la división de los pesos completos.

Y ahí apareció el nombre que lo cambia todo.

Al bajar del ring, Wilder se cruzó con Anthony Joshua y no dudó en soltar la frase que muchos esperaban desde hace años.

“Hagámoslo”, le dijo directamente.

El británico, que recientemente volvió a los entrenamientos junto a Oleksandr Usyk, también se encuentra en un momento de reconstrucción. Tras un periodo complicado fuera del ring, busca cerrar su carrera con peleas de alto impacto, exactamente el mismo escenario en el que se encuentra el estadounidense.

Durante más de 6 años, Wilder y Joshua fueron vinculados como una de las peleas más grandes del boxeo moderno. Hubo intentos, acuerdos y negociaciones que nunca se concretaron, incluso cuando ambos estaban en la cima. Hoy, el contexto es distinto: ninguno domina la división, pero ambos siguen siendo nombres que venden.

El momento parece ideal.

La pelea no necesariamente tiene que ser por un título mundial. De hecho, en la actualidad, otros nombres han tomado ese lugar en la fila. Pero eso no le quita atractivo a un enfrentamiento que podría llenar cualquier estadio en Reino Unido y captar la atención global.

Además, el combate abre interrogantes que lo hacen aún más atractivo.

¿Podrá Joshua resistir el poder de Wilder después de lo que mostró en su derrota ante Daniel Dubois?

¿Tendrá Wilder la resistencia para soportar la presión constante de un británico en forma?

¿Influirá el trabajo de Joshua junto a Usyk en una posible evolución dentro del ring?

Es un duelo de alto riesgo para ambos. Wilder busca confirmar que su regreso es real. Joshua, por su parte, arriesga su posición en una etapa clave de su carrera, especialmente con la posibilidad de enfrentar a Tyson Fury más adelante.

Aun así, el mensaje ya está sobre la mesa.

El boxeo atraviesa una etapa en la que las grandes peleas finalmente están ocurriendo. Y en ese contexto, el enfrentamiento entre Wilder y Joshua no solo tiene sentido, sino que se ha vuelto inevitable.