Lautaro regresa con gol y lidera goleada del Inter

Lautaro Martínez regresó y lo hizo marcando. El capitán del Inter volvió tras su lesión, anotó desde la primera jugada y encabezó la victoria de 5-2 sobre la Roma, resultado que le permite al conjunto nerazzurro retomar sensaciones y dar un golpe rumbo al título en la Serie A.

El Inter llegaba con más de un mes sin ganar, en medio de resultados irregulares y presión en la pelea por el campeonato. Sin embargo, todo cambió de inmediato. En la primera acción del partido, Lautaro apareció para abrir el marcador, encendiendo a un equipo que necesitaba una respuesta contundente.

La Roma logró reaccionar antes del descanso. Gianluca Mancini empató al minuto 40 y por momentos equilibró el trámite, pero el Inter no dejó crecer el golpe. Hakan Çalhanoglu devolvió la ventaja en el agregado, antes de irse al vestidor, para mantener el control del partido.

En el segundo tiempo, el Inter terminó de resolverlo. Lautaro firmó su doblete al minuto 52, alcanzando 16 goles en la temporada, y confirmando que su regreso llega en el momento clave del campeonato. A partir de ahí, el partido se rompió.

Marcus Thuram y Nicolò Barella ampliaron la ventaja en cuestión de minutos, reflejando a un equipo que, una vez que encuentra espacios, no perdona, tiene variantes ofensivas y sostiene el ritmo. La Roma quedó sin respuesta ante el líder.

Más allá del marcador, la historia pasa por Lautaro. Su regreso devuelve liderazgo, reactiva la ofensiva y marca el ritmo de un Inter que vuelve a ser dominante. El capitán apareció cuando más se necesitaba.

Con este resultado, el Inter alcanzó su victoria número 23 en la temporada y amplió a nueve puntos su ventaja sobre el AC Milan, con siete jornadas por disputarse. La diferencia comienza a ser determinante.

El Inter recuperó sensaciones… pero sobre todo, recuperó a su líder. Y con Lautaro en este nivel, el camino al Scudetto número 21 se ve cada vez más claro.