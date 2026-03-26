¿Dinamarca o Chequia? Así se define al último rival de México para el Mundial 2026

El camino hacia el torneo más importante del futbol comienza a tomar forma definitiva. La expectativa crece en cada rincón del país, y la Selección Mexicana finalmente observa con claridad el panorama completo de su sector. El ansiado Mundial 2026 promete emociones al límite, y el reciente Repechaje Europeo entregó a los dos únicos candidatos que pelearán por el último cupo disponible en el Grupo A, donde ya esperan plantillas de la talla de Sudáfrica y Corea del Sur.

Jugadores de Dinamarca celebrando. REUTERS

Las selecciones nacionales de Dinamarca y Chequia superaron la primera prueba de fuego en sus respectivas llaves eliminatorias. Ambos conjuntos demostraron temple y calidad en el terreno de juego, logrando su pase a la final de este formato clasificatorio. Quien resulte vencedor en el duelo directo entre daneses y checos, empacará sus maletas para enfrentar al combinado tricolor en la primera ronda del torneo.

EL DRAMA DE CHEQUIA Y LA CONTUNDENCIA DANESA

La jornada de eliminatorias europeas regaló dos encuentros diametralmente opuestos. En la Fortuna Arena de Praga, el conjunto de Chequia sufrió hasta el último segundo frente a una aguerrida escuadra de Irlanda. Los visitantes golpearon primero y silenciaron el estadio con un penal cobrado por Troy Parrott a los 19 minutos. La tensión local aumentó rápidamente cuando un autogol de Matej Kovar puso el marcador 0-2 en contra.

Ladislav Krejci cobrando su penal REUTERS

A pesar del duro golpe anímico, los locales descontaron por la vía del penal gracias a Patrik Schick antes del descanso. El empate agónico llegó hasta el minuto 86 con un cabezazo salvador de Ladislav Krejci. Tras una prórroga sin anotaciones, el boleto mundialista se definió en penales, donde los checos aprovecharon los errores rivales y triunfaron por 4-3.

En contraste, el estadio Parken de Copenhague presenció un recital de dominio absoluto. Dinamarca controló las acciones de principio a fin frente a Macedonia del Norte, aunque el gol se negó durante la primera mitad. Para el segundo tiempo, la resistencia visitante colapsó. Mikkel Damsgaard abrió la cuenta al minuto 49, seguido por un espectacular doblete de Gustav Isaksen en un lapso de apenas sesenta segundos. Finalmente, Christian Norgaard concretó el 4-0 definitivo gracias a una asistencia del talentoso Christian Eriksen.

EL BOLETO FINAL AL GRUPO A SE DEFINE EN COPENHAGUE

Con la mesa servida, el mundo del futbol fijará su mirada en territorio escandinavo. El próximo martes 31 de marzo, Dinamarca recibirá a Chequia en su casa, el Parken de Copenhague, en un duelo a matar o morir. Solo uno de estos combinados europeos obtendrá el codiciado pase directo a la fase de grupos del Mundial 2026.

Jan Kliment celebrando el pase de Chequia. REUTERS

Para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, conocer a su último adversario resulta vital en la planeación táctica de la justa deportiva. Ya sea para contrarrestar el orden defensivo y la resiliencia checa, o para frenar el poderío ofensivo y la velocidad danesa, el equipo azteca enfrentará a un sinodal de alto riesgo. La afición nacional aguarda con ansias el desenlace de esta vibrante llave europea para comenzar a analizar el camino del tricolor.