Italia ilusiona a su país; a un paso de clasificar al Mundial 2026

Italia sueña con estar en el Mundial 2026. Cumplió con dar el primer paso, luego de vencer 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal del Repechaje europeo, que se disputó en el Stadio di Bergamo.

Tras 45 minutos, parecía que los fantasmas volvían a aparecer sobre Italia. Tuvo varios intentos, pero la contundencia no fue su mejor amiga. Moise Kean arrancó los suspiros con un remate que pasó por encima del arco.

Sandro Tonali marcó el 1-0 al 56' Reuters

Para el segundo lapso, Italia siguió con su ataque y Pierce Charles frustró las ocasiones de Mateo Retegui y Moise Kean. La que no pudo frenar fue el potente disparo del jugador del Newcastle, Sandro Tonali, quien aprovechó un rechace que quedó a la altura de la media luna para mandar un disparo raso de pierna derecha al 56’ para el 1-0.

Los ‘Azzurri’ estuvieron a punto de hacer el segundo con un contragolpe, pero nuevamente Pierce Charles fue factor al rechazar el remate cruzado de Kean al 66’.

A Moise Kean se le estaba negando el gol, pero por fin marcó al 80’ para el 2-0 ante Irlanda del Norte Reuters

A Moise Kean se le había negado el gol en varias ocasiones, pero al 80 por fin pudo gritar su gol. Tonali hizo un cambio de juego, el delantero de la Fiorentina controló con derecha y con izquierda mandó el balón al poste para que después rebasara la línea final para el 2-0.

Con Genaro Gattuso, los italianos suman seis victorias en siete partidos, desde que sustituyó a Luciano Spalletti en el pasado mes de junio.

Italia quiere volver a un Mundial, algo que no lo hace desde 2014, tras los fracasos en las repescas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por el pase al Mundial 2026, Italia enfrentará la final del Repechaje el próximo 31 de marzo de 2026 Reuters

Antes del partido, Genaro Gattuso pidió tranquilidad, tener la mentalidad adecuada y demostrar a su país y a la playera, el amor que se le tiene. Parece que esas palabras rindieron frutos entre los seleccionados.

¿A QUÉ GRUPO DEL MUNDIAL 2026 IRÁ EL GANADOR DEL ITALIA – GALES?

- El ganador irá al Grupo B, donde ya están Canadá, Qatar y Suiza.