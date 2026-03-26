Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Bolivia vs Surinam - EN VIVO
Sigue EN VIVO el partido Bolivia vs Surinam, correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, a través de nuestro Minuto a Minuto
Bolivia
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Surinam
Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Bolivia vs Surinam - EN VIVO
15:30 HrsEl Estadio BBVA está listo para el duelo entre Bolivia y Surinam
15:00Alineación de Surinam
14:50 HrsAlineación de Bolivia
14:30 Hrs¡¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido Bolivia vs Surinam!!
El duelo se disputará en el Estadio BBVA de Nuevo León y es correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026