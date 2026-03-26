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Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Bolivia vs Surinam - EN VIVO

Sigue EN VIVO el partido Bolivia vs Surinam, correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Escudos de Bolivia y Surinam con la Copa del Mundo en el centro.Foto: Redes Sociales
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Bolivia
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Surinam
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Mundial 2026 (Repechaje Intercontinental): Bolivia vs Surinam - EN VIVO
15:30 HrsEl Estadio BBVA está listo para el duelo entre Bolivia y Surinam
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Las banderas de Bolivia y Surinam ya lucen en el Estadio BBVA.Mexsport
15:00Alineación de Surinam
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La alineación de Surinam para enfrentar a Bolivia.Foto de FB: Surinaamse Voetbal Bond
14:50 HrsAlineación de Bolivia
14:30 Hrs¡¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido Bolivia vs Surinam!!

El duelo se disputará en el Estadio BBVA de Nuevo León y es correspondiente al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

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