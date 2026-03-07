Julián Quiñones se luce con doblete y es líder de goleo en Arabia

Julián Quiñones, delantero mexicano que milita en el Al Qadsiah, sigue con su buena racha de cara al Mundial 2026, luego de lucirse con un doblete este sábado 7 de marzo, en el triunfo de su escuadra por 1-4 sobre Al-Kholood, con lo que se convirtió en líder de goleo en Arabia Saudita, empatado con 24 tantos con Ivan Toney. En la jornada 25, Cristiano Ronaldo no tuvo actividad, debido a que se recupera en España de una lesión.

Julián Quiñones sorprendió en los primeros instantes del partido al marcar al minuto 2, aprovechando un servicio a primer poste para desviar el esférico, lo suficiente para batir al arquero local. Fue el gol 23 del mexicano en la actual temporada en Arabia Saudita.

Julián Quiñones alza la mano para estar en el Mundial 2026 Mexsport

El gusto le duró poco al cuadro visitante, debido a que Ramiro Enrique igualó el marcador 1-1, dos minutos después.

El Al Qadsiah tomó de nueva cuenta la ventaja con un golazo de Mateo Retegui al estilo de Jared Borguetti, cuando remató de cabeza un servicio de Cuauhtémoc Blanco para anotarle a Italia en el Mundial de Corea-Japón 2002. El compañero de Julián Quiñones mandó su impacto con la frente casi a la escuadra superior izquierda del portero Juan Cozzani al minuto 21, para el 1-2.

El delantero de la Selección Mexicana volvió a hacerse presente en el marcador. En una buena jugada por el sector izquierdo, recibió un pase filtrado, llegó hasta el área para mandar un disparo cruzado, ante la salida del arquero, y poner el 1-3 al minuto 27. Con este tanto, Julián Quiñones marcó su gol 24 en Arabia Saudita y alza la mano para estar en el Mundial 2026.

Julián Quiñones llegó a 24 goles en Arabia Saudita Mexsport

El italiano Mateo Retegui, quien también está en la lucha por el liderato de goleo en Arabia, también marcó un doblete al 74’, para llegar a 15 tantos en la temporada.

ASÍ FIGURA JULIÁN QUIÑONES COMO LÍDER DE GOLEO EN ARABIA: