Venezuela remonta contra Italia y jugará su primera final del Clásico Mundial

MIAMI. Ronald Acuña no necesitó de un batazo poderoso, una rola lenta a las paradas cortas y la velocidad al máximo en sus piernas fueron suficientes para detonar un rally de tres carreras en la séptima entrada, con el que Venezuela derrotó 4-2 a Italia y avanzó por primera vez en su historia a la final del Clásico Mundial de Beisbol.

La poderosa ofensiva venezolana había estado prácticamente borrada por el gran pitcheo italiano, encabezado por Aaron Nola, quien trabajó cuatro entradas de apenas cuatro hits, uno de ellos un jonrón solitario de Eugenio Suárez en la cuarta entrada, la única carrera que permitió.

Italia había tomado la ventaja en la segunda entrada, cuando el descontrol se apoderó de Keider Montero, quien tras retirar el primer out permitió sencillo de Zach Dezenzo y luego otorgó tres bases por bolas consecutivas, la última a JJ D’Orazio, que produjo la primera carrera del juego.

Ya ante el relevo de Ricardo Sánchez, de los Algodoneros de Unión Laguna, Dante Nori conectó una rola a segunda base que trajo la segunda carrera italiana, una ventaja que alimentaba el cuento de Cenicienta y que hacía pensar en una histórica final para la novena europea.

El manager Francisco Cervelli, al frente de Italia, apostó por una estrategia agresiva al traer a Michael Lorenzen, su segundo mejor abridor, tras la sólida labor de Nola, buscando cerrar el juego desde temprano.

La decisión funcionó durante varios episodios, Lorenzen retiró a ocho de los primeros 10 venezolanos, pero en la séptima entrada, con hombres en las esquinas y un out, apareció Acuña, quien con una jugada de velocidad impulsó la carrera que encendió a más de 30 mil aficionados en Miami y cambió el rumbo del juego.

Detrás de él, Maikel García y Luis Arráez conectaron sencillos productores que completaron la remontada, voltearon el marcador y encaminaron a Venezuela a una victoria histórica en el escenario más grande.

Lo más sólido de la vinotinto vino, quizás, de donde menos se esperaba, su bullpen, donde seis lanzadores se combinaron para permitir apenas tres hits, con una base por bolas y ocho ponches en siete entradas y dos tercios, sosteniendo la ventaja en los momentos clave.

Daniel Palencia, cerrador de los Cachorros de Chicago, retiró en orden la novena entrada para sellar el triunfo y desatar la fiesta de la comunidad venezolana en Miami, que ahora sueña con coronarse este mismo martes.

Antes, Venezuela deberá enfrentar a Estados Unidos, en una final en la que ambos equipos llegan con marca de cinco triunfos y una derrota, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo.

Para Italia, una selección lejos de las favoritas, termina un recorrido memorable, con cinco victorias consecutivas, incluyendo triunfos sobre México y Estados Unidos, consolidándose como la gran revelación del torneo, aunque se quedaron a un paso de la hazaña.