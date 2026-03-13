Julián Quiñones perdió el liderato; así va la tabla de goleo en Arabia (J26)

Julián Quiñones vio cortada su buena racha y en esta ocasión no pudo sumar algún tanto, mientras que Ivan Toney sí lo hizo para desplazar al delantero mexicano de la cima de goleadores en Arabia Saudita. El Al Qadsiah tuvo una vertiginosa reacción en los últimos instantes para vencer 3-2 al Al-Ahli en la jornada 26 de la Saudi Pro League, duelo que se disputó en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, en Dammam.

En el duelo entre goleadores, Ivan Toney abrió el marcador al minuto 27 para llegar a 25 goles y desplazar a Julián Quiñones del liderato de goleo en Arabia Saudita.

Julián Quiñones vio cortada su racha goleadora Mexsport

El Al-Ahli aumentó su ventaja antes de finalizar el primer tiempo, con tanto de Valentin Atangana al 42’.

El descanso le sentó bien a Al Qadsiah. Musab Al Juwayr descontó al 63’. Cuando todo parecía que el cuadro de Julián Quiñones iba a alcanzar la derrota, vino la remontada en tiempo añadido. Turki Al Ammar empató al 90+2.

El gol de la remontada llegó al 90+8’. En un saque de manos por la banda izquierda, un jugador del Al-Ahli peinó el esférico e Ibrahim Mahnashi no lo pensó dos veces para mandar su izquierdazo al fondo.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA (JORNADA 26)

Ivan Toney = 25 goles. JULIÁN QUIÑONES = 24 GOLES. Cristiano Ronaldo = 21 goles. Roger Martínez = 20 goles. Ramiro Enrique = 15 goles.

Con el triunfo, el cuadro de Julián Quiñones llegó a 60 puntos para seguir cuarto general, mientras que el Al-Ahli perdió la oportunidad de tomar el liderato, al quedarse con 62 puntos, a dos del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.