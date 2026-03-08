Diego Cocca explota contra el 'Gato' Ortiz tras polémica derrota de Atlas en el Clásico Tapatío

La pasión del futbol tapatío desbordó las tribunas del Estadio Jalisco durante la vibrante Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En una edición sumamente pasional del esperado Clásico Tapatío, las Chivas del Guadalajara salieron con el brazo en alto al derrotar 2-1 al Atlas en condición de visitante. Sin embargo, el resultado final quedó manchado por la enorme controversia arbitral, ya que dos penales a favor del Rebaño Sagrado definieron el rumbo definitivo del encuentro y encendieron los ánimos en los banquillos.

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío. Mexsport

Estas polémicas decisiones en el terreno de juego desataron la furia total de Diego Cocca. El director técnico de los Zorros no se guardó absolutamente nada en la conferencia de prensa y apuntó sus dardos directamente contra el trabajo del árbitro central Marco Antonio Ortiz, mejor conocido en el medio como el 'Gato' Ortiz. Las penas máximas que sancionó el silbante dejaron al cuadro rojinegro con las manos vacías frente a su afición, frenando de golpe sus aspiraciones de continuar escalando posiciones en la tabla general.

DIEGO COCCA ESTALLA CONTRA EL RIGORISMO DEL 'GATO' ORTIZ

Frente a los medios de comunicación, el estratega argentino mostró su enorme inconformidad por el criterio que utilizó el silbante en las faltas dentro del área. Fiel a su estilo directo y sin filtros, cuestionó severamente la marcación de la primera pena máxima, la cual abrió el camino para la victoria del acérrimo rival de la ciudad.

Jugadores del Atlas reclamando al 'Gato' Ortiz. Mexsport

“Para mí el (penal) primero no fue y se puso muy rigorista”, sentenció el timonel sudamericano con evidente molestia. En su agudo análisis de las acciones, el entrenador del Atlas exigió congruencia, señalando que, si el 'Gato' Ortiz aplicaba ese mismo nivel de exigencia, también debió marcar una falta a favor de su equipo cuando derribaron a Gary Zaldívar del otro lado de la cancha. “Un día te favorece y otro día no. Estoy tratando de esconder cuál es el concepto, pero no está en mis manos. Lo que está en mis manos es que el equipo compita, se entregue”, remató el director técnico.

LA VENTAJA DE CHIVAS Y EL PRÓXIMO RETO DEL ATLAS

La molestia de Diego Cocca trascendió las críticas al arbitraje. El líder del banquillo atlista también alzó la voz sobre las condiciones físicas en las que llegaron ambos planteles a este compromiso de alta exigencia. En un tono de evidente queja, el argentino expuso lo que consideró una clara ventaja deportiva para la escuadra rojiblanca, debido al tiempo de preparación previo al choque.

Diego Cocca visiblemente molesto. Mexsport

“Tengo una manera de ser y me manejo con estos valores, digo las cosas que veo, las que están mal las digo. Es ventaja deportiva que Chivas no juegue, sin duda, y más en un tercer partido”, afirmó tajantemente. Ante esta adversidad en el calendario, el cuerpo técnico reveló que no realizaron trabajo táctico en la cancha, sino que prepararon el partido apoyados puramente en sesiones de video y fichas, destacando que sus jugadores entendieron la estrategia a la perfección pese al descalabro.

Con este amargo tropiezo, el Atlas perdió una oportunidad de oro para afianzarse en los puestos altos de la clasificación. Los Zorros se estancaron con 16 puntos, empatados con los Tigres de la UANL, pero relegados a la séptima posición por la diferencia de goles. Un escalón abajo presiona el América con 14 unidades, mientras que los Rayados de Monterrey asoman fuera de la zona de Liguilla con 13 puntos.