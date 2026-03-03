Querétaro prohibirá la entrada a estos aficionados del América

Querétaro advirtió a los aficionados de América que adquieran boletos en preventa, así como a los que quieran ingresar con un BonoGallo este próximo sábado 7 de marzo al Estadio Corregidora; las entradas podrían ser canceladas por motivos de seguridad.

A poco más de 72 horas de que Querétaro reciba al América en la Jornada 10 del Clausura 2026, los Gallos advirtieron a sus seguidores Gallos a los de las Águilas para no vender/comprar boletos en preventa, misma que únicamente está habilitada para aquellos que son socios del club local.

Panorámica del Estadio Corregidora desde una de las cabeceras. Mexsport

Teniendo como meta el evitar conflictos entre aficiones, Querétaro lanzó el siguiente comunicado, revelando cómo es que se llevará a cabo la venta de boletos:

“Con el objetivo de salvaguardar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo del partido programado en el Estadio Corregidora frente al América, el club informa que el club se reserva el derecho de cancelar cualquier BonoGallo y/o boleto adquirido en preventa que sea identificado para afición visitante”.

En caso de que algún aficionado decida no seguir con los protocolos establecidos, éste podría quedarse fuera del recinto para el partido ante América sin reembolso alguno.

“Se aplicarán los protocolos para su cancelación, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones operativas del inmueble. Esta medida es de carácter preventivo y responde exclusivamente a criterios de seguridad”.

Entre los últimos puestos de la tabla de posiciones de Liga MX, Querétaro intentará dar la campanada frente al América, agudizar las críticas sobre la figura de André Jardine y evitar que las Águilas se mantengan en puestos de Liguilla.

BFG