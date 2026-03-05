David Benavidez revela la millonada que despreció 'Canelo' Álvarez: "¡Que se joda!"

La novela entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez sumó un capítulo cargado de billetes y resentimiento. A pesar de que la afición al boxeo exigió este combate durante años, el ‘Monstruo Mexicano’ confesó que el tapatío le cerró la puerta a una oferta histórica de nueve cifras. Esta negativa no solo detuvo las negociaciones, sino que provocó una reacción visceral por parte de Benavidez, quien ya no ocultó su desprecio ante la postura del campeón indiscutido.

David Benavidez con el brazo en alto. Reuters

Actualmente, Benavidez enfocó su preparación para invadir la división crucero el próximo 2 de mayo, donde buscará los títulos de la AMB y la OMB ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. No obstante, el peleador mexicoamericano aprovechó una charla reciente con el influencer N3on para ventilar los detalles de lo que pudo ser la pelea más lucrativa de su carrera.

LA CIFRA DEL DESPRECIO: 150 MILLONES SOBRE LA MESA

Durante una sesión de entrenamiento, Benavidez soltó la bomba que sacudió al mundo del deporte: ‘Canelo’ Álvarez recibió una propuesta de 150 millones de dólares para subir al ring contra él, pero el pelirrojo decidió pasar de largo. "Querían pagarle 150 millones a Canelo y no quiso. Creo que eso va a afectar un poco su legado", sentenció el nacido en Phoenix antes de lanzar un contundente "¡que se joda!".

'Canelo' Álvarez entrando al ring. REUTERS

Benavidez sostuvo que la razón por la que ‘Canelo’ Álvarez no aceptó el reto fue puramente deportiva y no económica. Según sus palabras, el tapatío sabe perfectamente que el ‘Monstruo Mexicano’ le daría una paliza. Para Benavidez, el enfrentamiento tiene sentido en todos los aspectos, ya que generaría ganancias históricas y pondría en juego dos récords de élite; sin embargo, la falta de voluntad del tapatío frenó cualquier avance.

EL JEQUE TURKI AL-SHEIKH Y EL DESTINO DE LA PELEA

A finales de 2024, ya circulaban rumores sobre una oferta de 70 millones, pero la nueva cifra de 150 millones involucraba el poder financiero de Arabia Saudita. Benavidez cuestionó directamente al jeque Turki Al-Sheikh sobre la promesa de pactar este duelo, aprovechando que ambos boxeadores mantienen acuerdos con el empresario saudí.

Turki Al-Sheikh posó junto a 'Canelo' y anunció su próxima pelea. Captura de pantalla

La respuesta del jeque no resultó esperanzadora para los fanáticos que esperaban ver este choque en el futbol de las arenas internacionales. Al-Sheikh admitió que, aunque desea ver la pelea, existen límites en lo que puede lograr: "Hay cosas que podemos hacer y cosas que no". Con esto, la posibilidad de ver a ‘Canelo’ Álvarez frente a David Benavidez parece quedar en el olvido, mientras el tapatío sigue eligiendo sus propios términos y el ‘Monstruo’ busca la gloria en categorías superiores.