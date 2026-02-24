Messi: "Ahí empieza la bronca de México conmigo" ¿El Canelo fue culpable de todo?

La rivalidad entre México y Argentina ha crecido con el paso de los años. Esos duelos mundialistas que parecen ser un cruce obligado —con clara ventaja albiceleste— han encendido la mecha en la cancha, pero fuera de ella también se han acumulado episodios que avivaron la tensión.

En el centro de todo, inevitablemente, aparece siempre el nombre de Lionel Messi, capitán y referente de la Selección de Argentina.

Durante el podcast "Miro de Atrás", conducido por el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, el capitán argentino habló sin rodeos sobre por qué siente que una parte de la afición mexicana no lo quiere. Para él, hay dos momentos muy claros que marcaron ese quiebre.

El primero ocurrió tras el partido entre Argentina y México en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el vestuario, se viralizó un video donde Messi, aparentemente, patea una playera del Tri que estaba en el suelo. La camiseta había sido intercambiada con Andrés Guardado, pero la escena desató una tormenta en redes sociales.

El segundo factor fue la reacción del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien publicó mensajes en redes sociales defendiendo la camiseta nacional y lanzando advertencias contra el argentino. Ese intercambio digital terminó por incendiar aún más los ánimos entre aficionados de ambos países.

“Ahí empieza la bronca de México conmigo y nada que ver, es una situación normal de cualquier partido. Después de un partido cualquiera que juega fútbol y tiene vestuario, sabe que es normal. Creo que era de Guardado la camisa que yo cambié. Vos te sacás la camiseta y la ponés ahí porque está toda transpirada, yo también me quito la mía y la pongo ahí y se hizo algo muy grande”, explicó.

Messi, sin embargo, asegura que nunca tuvo un problema real con México. “Las redes sociales agrandan todo. Capaz que son un poco los mexicanos que me matan o que me odian, pero yo sé que hay muchos fanáticos del Barcelona. Yo nunca tuve una bronca con los mexicanos”.

Para el rosarino, la polémica nació de una interpretación exagerada y del poder amplificador de las redes. Pero en una rivalidad tan sensible, cualquier chispa puede convertirse en incendio