Bien dice el dicho popular: “Un mexicano nace donde quiere”, y Da’vian Kimbrough no es la excepción. Pese a haber nacido en California, donde creció y debutó en el profesionalismo, las raíces michoacanas de sus abuelos jugaron un papel importante en su decisión de representar a la Selección Mexicana.

El oriundo de Woodland, nacido en 2010, eligió a México luego de que el director de Selecciones Menores, Andrés Lillini, se acercara a su entorno familiar para expresarles su deseo de ver al delantero representando al país. Finalmente, el recuerdo de su abuelo lo motivó a aceptar la propuesta.

“Mi abuelo nació y se crió en México, y siento que lo estoy representando. Estoy muy orgulloso de representar a todo México", expresó en una entrevista reciente.

Da’vian Kimbrough llega al Mundial Sub-17 como uno de los mejores prospectos del equipo mexicano, pues es el jugador más joven en debutar en la historia de una liga de futbol profesional en Estados Unidos. Con tan solo 13 años, lo hizo con la camiseta del Sacramento Republic.

Durante sus primeras temporadas, contribuyó con cifras importantes para su equipo al registrar 61 anotaciones en 81 partidos disputados en la MLS NEXT, circuito que forma parte del sistema de desarrollo del futbol estadunidense.

Actualmente viste la camiseta de North Texas SC en la MLS Next, equipo con el que ha comenzado a mostrar sus principales virtudes como centro delantero: velocidad, habilidad en el uno contra uno y un cambio de ritmo que le permite ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga. Su capacidad para conducir el balón y atacar los espacios lo convierten en un futbolista con características interesantes para su edad.

Kimbrough encontró en Javier Hernandez un referente a seguir

La razón por la cual el jugador mexicoamericano utilizó el dorsal 14 al arranque de su carrera con el Sacramento Republic, al igual que con el representativo mexicano Sub-17 fue la influencia del Chicharito Hernández, a quien considera uno de sus ídolos en el futbol.

Definitivamente mi referente es el chicharito; por él quise usar el número 14”, expresó en una entrevista para el canal de Youtube de la Selección Mexicana.

Para entender la preferencia de Da’vian Kimbrough basta con recopilar la loable trayectoria en el futbol europeo, donde se consagró campeón de la Premier League con el Manchester United, marcó goles importantes en Alemania con el Bayern Leverkusen, así como vivió pasajes exitosos con uno de los clubes más importantes de la historia del deporte: el Real Madrid.

Andres Lillini, el hombre clave de la historia entre Kimbrough y México

En un inicio había portado el jersey de las barras y las estrellas, pues en cinco partidos disputados con la selección estadunidense sub-16 marcó dos goles; sin embargo, el ojo de Andres Lillini y su ímpetu por descubrir talento lo llevó a representar al Tricolor.

Da’vian Kimbrough forma parte de un proceso de renovación y fortalecimiento de las selecciones menores mexicanas, en el que Andrés Lillini ha desempeñado un papel importante mediante un trabajo de scouting enfocado en identificar talento con raíces mexicanas fuera del país. El delantero de North Texas SC es uno de los ejemplos de esta estrategia, al igual que Obed Vargas, quien también fue detectado y seguido durante su formación en Estados Unidos antes de incorporarse al proyecto de selecciones nacionales.