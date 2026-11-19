Mauricio Pochettino comenzó su etapa como entrenador del Manchester United con un mensaje de confianza en la plantilla y un llamado a recuperar la competitividad del equipo. En su primera entrevista con medios oficiales del club, el argentino aseguró que su prioridad será aprovechar el potencial de los futbolistas que tiene a disposición.

“Debemos ver el potencial de este club. Los jugadores deben mostrar su talento, tenemos que crear el entorno y la plataforma para que puedan rendir. Eso es lo más importante y la prioridad ahora”, afirmó el técnico, quien el miércoles llegó a Old Trafford, después de haber dirigido hasta un día antes a la Selección de Estados Unidos.

Pochettino llega en un momento especialmente complicado para los Red Devils. El equipo ocupa el decimoctavo puesto de la Premier League, en zona de descenso, después de conseguir apenas una victoria en sus primeras diez jornadas. Su antecesor, Michael Carrick, dejó un escenario delicado que el argentino deberá intentar revertir de inmediato.

Pochettino respalda a los jugadores del Manchester United

Lejos de anticipar una transformación basada en fichajes o cambios profundos en la plantilla, el nuevo entrenador pidió confianza en los futbolistas que actualmente integran el equipo.

El mejor equipo que podemos tener son los jugadores que tenemos. Tenemos que querer a los que tenemos. Debemos apoyarles y ofrecerles las herramientas para que mejoren”.

El mensaje también estuvo dirigido a los aficionados, a quienes prometió compromiso y trabajo para recuperar el orgullo de representar a uno de los clubes más importantes del futbol inglés.

Trabajarán muy duro para que todos estén orgullosos del equipo”.

El argentino conoce bien la Premier League después de dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Ahora tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza de un Manchester United que necesita resultados para salir de los puestos de descenso.

El primer desafío de Pochettino será ante Liverpool en Anfield

El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para preparar su primer partido. Este domingo visitará al Liverpool en Anfield, en la undécima jornada de la Premier League, en un encuentro que representa una prueba exigente para iniciar su gestión.

Pese a la dificultad del compromiso, Pochettino dejó claro que no piensa asumir una postura conservadora ante uno de los principales rivales históricos del United.

Vamos a ir a Anfield con la idea de ganar, de ser valientes, de ser el Manchester United”.

Su primera conferencia de prensa como entrenador del club está programada para este viernes, cuando ofrecerá más detalles sobre sus planes deportivos y la preparación del equipo para el clásico inglés.

El desafío de Pochettino va más allá de conseguir una victoria inmediata: deberá recuperar la confianza de una plantilla golpeada por los resultados y devolver al Manchester United la competitividad que perdió en los últimos años.