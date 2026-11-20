MITO

“La diabetes se cura”.

Una de las enfermedades más comunes en la población mexicana es la diabetes; existen muchos mitos en relación a ella, y el más dañino es el que afirma que la diabetes se cura.

CONSECUENCIA

Tristemente, existen en el mercado personas o empresas que anuncian la curación de la diabetes, y en los medios se puede leer un texto como éste: “Si has vivido con diabetes tipo 1 (DT1), ¡la cura está a sólo cinco años!”, y este engaño tiene graves consecuencias, ya que, debido a esto, hay quienes buscan inútilmente esa “curación” y pierden la oportunidad de tener un verdadero control de esta enfermedad.

REALIDAD

La diabetes es una enfermedad crónica que se controla y, hasta hoy en día, no se puede curar. La diabetes se debe a una falla en la insulina, un problema de calidad en su producción o a una deficiencia de los receptores de la misma, lo que no permite su trabajo adecuado.

La buena noticia es que, con la información necesaria y un tratamiento adecuado, puedes mantenerte sano y prevenir complicaciones propias de la enfermedad. Es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, medir constantemente tus niveles de glucosa, seguir la prescripción médica de insulina y medicamentos y, en especial, aceptar y adaptarse al padecimiento.

Los síntomas principales de la diabetes son:

Aumento de la sed (polidipsia) y necesidad frecuente de orinar (poliuria), especialmente por la noche.

Hambre extrema (polifagia) a pesar de estar comiendo.

Pérdida de peso involuntaria (más común en la diabetes tipo 1).

Cansancio y fatiga constantes o debilidad.

Visión borrosa.

Hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos o los pies (más frecuente en la diabetes tipo 2).

Llagas, heridas o cortes que tardan en cicatrizar, así como infecciones frecuentes en la piel, las encías o la vejiga

Es necesario conocer bien esta enfermedad, que tiene variantes:

La primera es la falta total de producción de insulina, lo que se llama Diabetes 1.

La segunda es la falta relativa de insulina que se llama Diabetes 2.

Y en las mujeres embarazadas puede aparecer una forma especial de diabetes, llamada Diabetes Gestacional, que desaparece después del parto.

El mundo de la diabetes en México es muy grande, se estima que más de 14 millones de adultos (aproximadamente 17% de la población adulta) viven con diabetes, pero, tristemente, se estima que entre 33 y 41% de las personas que ya la tienen no lo saben, no les interesa o no han recibido un diagnóstico oficial.

La diabetes mellitus dejó 109 mil 839 defunciones en 2025, consolidándose como la segunda causa de muerte en el país (con una afectación casi idéntica entre hombres y mujeres).

Tristemente, sólo una de cada tres personas ya diagnosticadas (33%) logra mantener niveles adecuados de glucosa o una hemoglobina glucosilada (HbA1c) menor a siete por ciento.

Es indispensable que, si alguien tiene familiares con diabetes o ha comenzado a sufrir los síntomas aquí señalados, acuda de inmediato a un médico para que confirme el diagnóstico y establezca un tratamiento que será de por vida, y le permitirá vivir con diabetes y realizar todas las actividades sin problema.