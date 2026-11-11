Obed Vargas apunta a salir del Atlético de Madrid en el próximo mercado de transferencias

El panorama de un mexicano en Europa parece que dará un giro en las próximas semanas, pues diversos reportes indican que Atlético de Madrid tiene en mente la salida del mexicano Obed Vargas para el próximo mercado de trasferencias invernal.

De acuerdo a información revelada por Marca desde España señalan que la directiva del conjunto Colchonero tiene en planes importantes movimientos de la plantilla para la segunda mitad de la temporada y en la lista de jugadores a salir se encuentra el nombre de Vargas.

Sin embargo, es importante señalar que el mediocampista de la Selección Mexicana no sería vendido de manera definitiva a otro club, sino que la intención es mandarlo a préstamo a un equipo en el que pueda tener minutos y continuar con su desarrollo.

Llama la atención esta decisión de ceder a Obed luego de que el pasado verano varios equipos se acercaron al Atleti para buscar el fichaje a préstamo de Vargas y fue el propio club rojiblanco quien rechazó las múltiples ofertas.

Además de Obed, otro de los nombres importantes que Mateu Alemamy, director deportivo del Atlético de Madrid, tiene en la mira para salir es el de Alexander Sorloth.

Obed Vargas no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid Instagram: obed.vargas

Obed Vargas, borrado del Atleti

El mexicano llegó a inicios del 2026 al Atlético de Madrid y debido a las múltiples lesiones que presentaba la plantilla, ‘Cholo’ Simeone le dio la oportunidad y tuvo una buena cantidad de minutos recién aterrizado en España. Lamentablemente esta campaña todo ha sido diferente.

Durante la presente temporada 2026/2027 el Atlético de Madrid ha disputado un total de 16 partidos en todas las competencias (LaLiga y Champions League) y Obed Vargas apenas ha tenido participación en 1 de esos encuentros.

El mexicano apenas suma 12’ minutos de juego en la temporada durante el partido del Atleti vs Stuttgart en Champions, mientras que en competición local ni siquiera ha debutado.