Desde su campamento en Dubai, la Selección Mexicana Sub-17 terminó de forjar los nervios de acero. No sólo por el peso de hacer valer la jerarquía deportiva de nuestro país, sino por el conflicto en Medio Oriente, ése por el que Estados Unidos se retiró de la Copa Mundial de la categoría a celebrarse en Qatar.

"No nos hemos salido del foco deportivo, las garantías estaban desde antes", explicó Jürgen Castañeda, entrenador del Tri Sub-17, en entrevista con Excélsior.

El estratega reveló que la logística, con un campamento previo en el corazón de los Emiratos Árabes Unidos, el cobijo y experiencia de Andrés Lillini, director de selecciones menores, fue vital para una mejor preparación rumbo a la justa mundialista.

"No viajamos hasta que Andrés habló con las embajadas correspondientes (EAU y Qatar) y una vez que estaban las garantías de seguridad, hicimos el viaje, de este lado va bastante normal, en lo que debemos enfocarnos es en el tema deportivo, mucha bola no le hacemos", añadió respecto a la tensión geopolítica de la región.

Incluso el estratega confirmó que en la Federación Mexicana de Futbol existe un departamento que mantiene la comunicación con los padres y tutores de los jóvenes futbolistas.

"Conmigo directamente no, hay un área de selección encargada de su contacto con padres, hacerles sentir que sus hijos están bien, de este lado todo va bastante normal, honestamente no hay de qué preocuparse".

Sobre la competición que espera, el timonel de los juveniles dejó ver la fortaleza mental de los suyos.

"Nos sentimos bien, el equipo es muy competitivo, los nervios disminuyen acá en el campamento (en EAU), gran esfuerzo de Andrés Lillini y FMF de podernos traer antes para que el equipo se adapte, los nervios están, porque son edades que rara vez son estables emocionalmente, entonces llegamos bien".

A defender el prestigio

Con dos títulos Sub-17 conquistados por México en su historia, Castañeda reafirma que la obligación es defender el prestigio.

"Sí, defenderlo siempre y no sólo en la Sub-17, es dentro y fuera del país. Defender el prestigio cuando se juega en lo internacional, eso no nos cambia, siempre defender el prestigio del país".

La Selección Mexicana Sub-17 viajará este martes 17 de noviembre a su base en Doha, Qatar, para después debutar en la justa mundialista contra Rumania (21 de noviembre); Camerún y Venezuela, el resto de los rivales del grupo.

"Equipos competitivos, tuvimos una gran preparación, enfrentamos a grandes rivales, jugamos con Colombia, finalista de sudamericano, Tanzania y china, reciente con Costa de Marfil, tuvimos grandes partidos que nos organizó el profe Andrés con gremio, Peñarol, Barcelona de Ecuador, estamos listos para el Mundial.

"Los tres equipos son competitivos, reflejamos al rival por lo que conocemos de Selección mayor, son competitivos, tiene Rumania jugadores en el Real Madrid, en la Roma. Son tres grandes rivales, diferentes, pero partidos bonitos que vamos a disfrutar y preparar lo mejor posible buscando siempre ganar".

Construye su carrera como DT

Después de su retiro en el 2023, Castañeda visualizó una ambiciosa carrera como entrenador. Sueña con un legado para las nuevas generaciones y de paso alcanzar un lugar en la Primera División.

"Me gustaría sentirme representado con el equipo, cada partido representar dignamente al país, que el equipo se sienta bien, disfrute y sea competitivo y cada partido lo busquemos ganar, quiero que la gente vea un equipo y puedan reconocer, dejar algo a donde vaya, mi carrera está en curso.

"Todo el tiempo prepararse como cualquier DT, sueño conseguir creciendo dirigir en primera, vivo mucho el día a día, disfruto el Mundial algo que muchos DTs quieren, prepararme para cuando llegue a la Primer División, esté listo", advirtió entusiasta por el reto inmediato de llegar a Qatar".