México Sub-17 vence a Costa de Marfil y termina su preparación para el Mundial de Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 derrotó 3-1 a Costa de Marfil en su último partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2026. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda cerró su actividad previa al torneo con una victoria y una derrota, luego de caer 1-0 ante Australia en su encuentro anterior.

El partido se disputó en el Al Hamriyah Sports Club de Emiratos Árabes Unidos, donde el Tricolor consiguió una diferencia de tres goles antes de recibir la anotación de los africanos en la recta final.

Con este resultado, el conjunto nacional concluyó sus compromisos de preparación y permanecerá en Emiratos Árabes Unidos hasta el martes 17 de noviembre, fecha prevista para trasladarse a Qatar. Ahí realizará sus últimos entrenamientos antes de comenzar su participación mundialista.

México supera a Costa de Marfil con tres anotadores

La Selección Mexicana tomó ventaja al minuto 21 con el gol de Jonathan de la Fuente. Antes de terminar la primera mitad, Da’vian Kimbrough amplió la diferencia al convertir el segundo tanto al minuto 41.

En el complemento, Juan Carlos Martínez consiguió el 3-0 al minuto 65 y colocó al Tricolor con una ventaja de tres anotaciones. La respuesta de Costa de Marfil llegó hasta el minuto 81, cuando Son Guti Glao descontó para el conjunto africano.

El tanto no modificó el resultado final y México conservó la ventaja hasta el silbatazo definitivo. De esta manera, el equipo juvenil terminó su última prueba con un triunfo, después de que Australia lo venciera por la mínima diferencia en el partido previo.

México debutará ante Rumania en el Mundial Sub-17

El siguiente compromiso del representativo nacional será el sábado 21 de noviembre frente a Rumania, en el inicio de su participación en la Copa del Mundo. El encuentro está programado para las 09:30 horas, tiempo del centro de México, en Aspire Zone.

El Tricolor comparte el Grupo K con Rumania, Camerún y Venezuela. Su calendario de la primera fase quedó establecido de la siguiente manera:

México vs. Rumania: 21 de noviembre | 09:30 horas | Aspire Zone.

México vs. Camerún: 24 de noviembre | 07:30 horas | Aspire Zone.

México vs. Venezuela: 27 de noviembre | 10:00 horas | Aspire Zone.

La edición de Qatar 2026 será la primera Copa del Mundo Sub-17 que contará con 48 selecciones participantes. México llegará al certamen con dos títulos en la categoría, obtenidos en Perú 2006 y México 2011.

Antes de iniciar el torneo, el equipo nacional tendrá unos últimos días de trabajo en territorio emiratí. El traslado a Qatar está previsto para el martes 17 de noviembre, cuatro días antes de su presentación frente al conjunto rumano.