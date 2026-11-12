¿Cuándo y dónde ver el debut de México Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026?

La Selección Mexicana Sub-17 iniciará su camino enfrentando a Rumania en el Mundial juvenil de Qatar 2026, donde intentará arrancar con el pie derecho en la búsqueda de replicar los campeonatos de 2005 y 2011.

El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda tendrá como primer rival a Rumania, equipo que consiguió su clasificación tras disputar seis encuentros, en los que sumó tres victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, el combinado tricolor llega a la justa como flamante invicto, luego de terminar en la primera posición de su grupo con cuatro victorias ante San Martín, Barbados y Trinidad y Tobago.

Por otro lado, los rumanos vencieron a Islandia y Portugal, actual monarca del Mundial Sub-17, lo que les valió para clasificarse como mejor segundo lugar. Sin embargo, su selección está plagada de talento, pues cuenta con integrantes que destacan por militar en equipos importantes de Europa.

Su principal fortaleza es la solidez defensiva, pues cuentan con una camada de zagueros que juegan en equipos de alto nivel del futbol europeo, como es el caso de Eduardo Corlat, del Real Madrid; Alexandru Miloui, de la Lazio; Daniele Paul, de la Roma, y Dragos Kirali, quien juega para el Hellas Verona.

¿Quiénes son los jugadores a seguir del cuadro mexicano?

En la lista de convocados por Jürgen Castañeda aparecen algunos futbolistas que podrían convertirse en protagonistas de la Selección Mexicana. Uno de ellos es Da’vian Kimbrough, atacante que ha destacado por sus buenos números y que actualmente forma parte de las fuerzas básicas del FC Dallas. A él se suma Santiago Cisneros, enganche del León que recibió un reconocimiento de The Guardian al figurar entre los mejores talentos nacidos en 2009.

Por su parte, el extremo derecho Saulo Tejeda también merece atención, pues juega en el Dinamo Zagreb de Croacia y ya cuenta con experiencia en la UEFA Youth League, un escenario internacional que le ha permitido medirse ante algunos de los mejores talentos del futbol juvenil europeo.

Por lo tanto, las principales fortalezas del cuadro tricolor se encuentran en su ataque, pues los tres futbolistas mencionados cuentan con las aptitudes para ocupar distintos roles en ofensiva. Tal es el caso de Kimbrough, quien además de desempeñarse como centro delantero sabe jugar detrás del nueve y en ambas bandas. Lo mismo ocurre con Tejeda, quien también ha jugado a perfil cambiado, al igual que Santiago Cisneros.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Rumania del mundial Sub-17?

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: 12:30 horas (tiempo de CDMX).

Transmisión: Canal Nueve, VIX, ESPN México.