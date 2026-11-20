El FC Barcelona aseguró la continuidad de una de sus jóvenes promesas. Xavi Espart firmó este viernes 20 de noviembre su renovación de contrato hasta el 2030, un acto celebrado en las oficinas de Spotify Camp Nou junto al presidente Joan Laporta.

El español de 19 años formalizó así el acuerdo que ambas partes habían anunciado el pasado 8 de octubre. La decisión responde al crecimiento que ha mostrado durante los últimos meses y a la confianza que se ganó bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Fick.

"Quiero hacer mi carrera en el Barça", expreso Espart después de firmar su nuevo vínculo, donde reconoció que la confianza del entrenador fue fundamental para aprovechar las oportunidades que recibió en el primer equipo.

¿Quién es Xavi Espart, la promesa del Barcelona?

Xavi Espart llegó a la Masía en el verano de 2015 y completó su formación en las categorías inferiores del conjunto azulgrana. Durante su etapa juvenil se desarrolló como mediocampista; su versatilidad le permitió adaptarse a distintas posiciones, especialmente como lateral derecho e izquierdo.

Su debut con el primer equipo llegó en marzo de 2026, cuando Hansi Flick le dio minutos frente al Newcastle United en la ida de los octavos de final de la Champions League, disputada en St. James' Park.

Después de participar en seis encuentros durante la temporada 2025-26, el lateral se integró definitivamente a la dinámica del primer equipo para el siguiente curso y recibió el dorsal número 12.

Su evolución fue especialmente visible durante el arranque de la campaña 2026-2027, acumulando nueve apariciones, dos goles y dos asistencias, además de ganarse oportunidades como titular en distintas posiciones de la defensa.

La lesión que freno su temporada

El buen momento del futbolista tuvo una pausa el 25 de octubre, cuando sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el clásico frente al Real Madrid. Ante lo sucedido, se llevó a cabo pruebas médicas y el Barcelona estimó un periodo de recuperación de aproximadamente siete semanas.

La lesión interrumpió su participación en una etapa en la que había conseguido protagonismo dentro de los planes de Flick. Durante su comparecencia tras la renovación, el español explicó que se encuentra mejor, aunque prefiere no establecer una fecha para su regreso.

Con su renovación hasta 2030, el Barcelona respalda el desarrollo de un futbolista formado en casa que consiguió abrirse paso en la primera plantilla a los 19 años. Xavi Espart tendrá el desafío de recuperarse y continuar sumando minutos para consolidarse en el proyecto.