Javier 'Chicharito' Hernández enciende las redes con nuevo look

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a encender las redes sociales, aunque en esta ocasión la conversación no giró en torno a una polémica declaración, sino a un drástico cambio de imagen que tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histórico delantero mexicano compartió un video de apenas unos segundos que dejó al descubierto lo que parece ser un reciente procedimiento estético.

En la grabación, el atacante dejó ver los primeros resultados de un presunto injerto de cabello, mostrando ligeros rastros y marcas visibles que delatan una intervención reciente en la zona capilar.

Lejos de ocultar la situación, Hernández decidió tomar el proceso con bastante humor y aprovechó la evidente hinchazón en su rostro para bromear de manera directa con sus fanáticos.

“De futbolista a boxeador”, escribió el máximo goleador de la Selección Mexicana para acompañar el breve clip, haciendo alusión a cómo lucía su cara tan solo minutos después de haber salido del tratamiento.

La reacción del público fue inmediata y la publicación no tardó en volverse viral en la plataforma, registrando más de 400 mil reproducciones en cuestión de minutos e inspirando todo tipo de comentarios entre los usuarios, desde bromas con frases como “Ya te regresó la gente al estadio” hasta cumplidos como “Quedaste chulo”

¿Javier Hernández está retirado?

A pesar de tener casi un año sin disputar un partido oficial, Javier Hernández no ha anunciado su retiro del futbol profesional sino todo lo contrario. Durante el pasado mes de julio, ‘Chicharito’ anunció su fichaje con el Atlético Dallas de la USL Championship.

Sin embargo, el debut de Hernández con su nuevo club tendrá que esperar algunos meses más, pues estará disponible hasta el comienzo de la próxima temporada la cual inicia a principios del 2027.