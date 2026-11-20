Los Indianápolis Colts decidieron poner fin a su etapa con Daniel Jones. El equipo anunció este viernes 20 de noviembre que dejó en libertad al quarterback, luego de una temporada en la que los resultados no acompañaron al jugador que llegó para liderar la ofensiva.

La decisión fue comunicada por el entrenador en jefe Shane, quien confirmó que Anthony Richardson retomará la titularidad para el siguiente compromiso de Indianápolis.

La salida de Jones llegó menos de 24 horas después de la derrota 26-3 ante los Houston Texans en el Thursday Night Football. En ese encuentro, el quarterback completó 12 de 27 pases para 144 yardas y lanzó una intercepción, antes de ser reemplazado por Richardson durante el último cuarto.

El movimiento representa un cambio significativo para los Colts, que en marzo habían firmado una extensión de 88 millones de dólares con Jones, con la intención de mantenerlo como su quarterback titular.

Los números de Daniel Jones en su última temporada con Indianápolis

La campaña 2026 estuvo lejos de las expectativas que generó su llegada. El jugador terminó con una marca de tres victorias como titular, además de acumular mil 974 yardas por pase, siete touchdowns y 13 intercepciones.

El rendimiento contrastó con lo conseguido durante 2025, cuando logró recuperar protagonismo con la nueva oportunidad dentro de los Colts. En su primera temporada registró 3 mil 101 yardas, 19 pases de anotación y ocho triunfos en 13 titularidades.

Sin embargo, una ruptura del tendón de Aquiles en diciembre de ese año puso fin anticipado a su campaña. Los errores ofensivos y la racha negativa del equipo terminaron por cambiar los planes de la organización y ahora buscarán retomar la competencia a su favor.

El quarterback fue elegido por los New York Giants en la sexta posición global del Draft 2019, equipo con el que disputó sus primeras seis temporadas en la NFL. Reuters

Daniel jones repite la historia

Su etapa con los New York Giants terminó en diciembre del 2024 después de firmar una extensión de contrato por 160 millones de dólares. En aquella temporada perdió la titularidad cuando el equipo registró una marca de 2-8 y posteriormente solicitó su liberación. Los Giants cerraron el año con récord de 3-14.

Dos años después, el desenlace volvió a repetirse con Indianápolis; tras firmar un acuerdo por dos temporadas y 88 millones de dólares, el quarterback quedó fuera de los planes de los Colts, que tienen una marca de 3-8 hasta el momento de anunciar su salida.

Ahora, el futuro de Daniel Jones vuelve a quedar abierto en la NFL. A sus 29 años, tendrá que encontrar una nueva oportunidad para mantenerse en la liga y demostrar que puede recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en una de las principales apuestas dentro de las franquicias.