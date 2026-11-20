Modelizar significa representar la realidad mediante un modelo que permita estudiarla y tomar decisiones. En este contexto, las enfermedades no transmisibles (ENT), junto con la epidemia de sobrepeso y obesidad, constituyen la principal causa de muerte prematura, discapacidad y presión financiera sobre los sistemas de salud en el continente americano.

Para atender esta crisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueven el Plan de aceleración para detener la obesidad mediante estrategias costoefectivas.

Estas medidas formaron parte del taller regional para impulsar mejores inversiones para la prevención y el control de las ENT. Como resultado, tomadores de decisiones, autoridades sanitarias, representantes de la sociedad civil y grupos académicos participaron en una reflexión conjunta.

El objetivo fue coordinar mecanismos de financiamiento fiscal sostenible, priorizar recursos hacia la atención primaria y definir estrategias regulatorias de impacto poblacional. Por parte de México, la Secretaría de Salud ha situado la contención del sobrepeso, la obesidad y sus comorbilidades como una prioridad.

Para lograrlo, apuesta por transformar el modelo hacia la prevención comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables. Gracias a esto, nuestro país destaca como un referente internacional por la adopción de diversas medidas estructurales, entre las que se encuentran: la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz; el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas; los marcos normativos para entornos escolares saludables en todo el Sistema Educativo Nacional; las políticas fiscales sanitarias, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas; las Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana; la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible; los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) sobre obesidad; las Cartillas Nacionales de Salud; los desayunos escolares del Sistema Nacional DIF; la campaña de comunicación sobre alimentación y activación física “Yo elijo ser”; las bases técnicas desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En este contexto, se elabora una iniciativa de prescripción social mediante la cual el personal médico canaliza a los pacientes hacia servicios comunitarios no clínicos.

En México, cuatro de cada diez escolares, cinco de cada diez adolescentes y siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad, condición reconocida como una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante una problemática tan compleja no existe una solución única, sino la articulación de políticas públicas en concordancia con un marco ecológico que abarque los ámbitos individual, familiar, social, comunitario y de gobernanza. Por cierto, faltan mil horas para que termine el año 2026.