Santiago Ramos Mingo aseguró que el América tiene como prioridad vencer a Tigres en la última jornada del Apertura 2026, aunque reconoció que el equipo también está interesado en terminar como líder general. Las Águilas visitarán este sábado el Estadio Universitario y dependerán del resultado entre Chivas y Cruz Azul para conocer si pueden alcanzar la primera posición.

En conferencia de prensa previa al viaje a Nuevo León, el defensor argentino señaló que el conjunto azulcrema se concentrará en conseguir los tres puntos, sin distraerse con lo que suceda en el Estadio Akron. La posibilidad de cerrar la fase regular en la cima está fuera de su control, por lo que primero buscarán cumplir con su compromiso.

Nos interesa quedar primeros, pero no depende de nosotros. Lo que sí vamos a preocuparnos es por conseguir los tres puntos y después vamos a ver”, expresó.

El América permaneció durante buena parte del campeonato en el primer lugar, pero una racha de cuatro partidos sin victoria le hizo perder esa posición. Ahora necesita ganar y esperar una combinación de resultados para recuperarlo.

América tiene cuatro partidos sin ganar. MEXSPORT

Ramos Mingo sabe que el liderato no garantiza el título

El zaguero azulcrema reconoció que terminar en la primera posición es un objetivo importante para el equipo, aunque recordó que la liguilla representa una competencia diferente, en la que los resultados de la fase regular dejan de ser determinantes.

Todos saben que el quedar primero no te garantiza nada. La liguilla es un torneo aparte. Sí que nos interesa, sí que nos importa, pero primero vamos a ir por Tigres para intentar ganar los tres puntos”.

Al ser cuestionado sobre la pérdida del liderato después de mantenerse varias jornadas en la cima, Ramos Mingo insistió en que el plantel trabaja partido a partido y que no considera indispensable terminar en el primer puesto para afrontar la fase final.

Creo que vamos partido a partido. Estuvimos mucho tiempo primeros, pero ustedes saben que la liguilla es un campeonato aparte. Si terminamos primeros, bienvenido sea, si terminamos segundos o terceros. Lo que nos importa es ganarle a Tigres”.

El argentino también destacó la importancia de cerrar la fase regular con una victoria para darle una satisfacción a la afición antes de concentrarse en la disputa por el campeonato.

América se enfoca en vencer a Tigres. MEXSPORT

América no espera un partido sencillo ante Tigres

Aunque Tigres ya no tiene posibilidades de clasificar a la liguilla y atraviesa una etapa complicada en el torneo, Ramos Mingo descartó que eso convierta el encuentro en un compromiso sencillo.

Nunca va a ser sencillo. Ni contra Tigres, ni contra ningún equipo, pero particularmente contra Tigres porque tienen grandes jugadores y es un gran rival”, comentó.

El defensor consideró que ambos equipos cuentan con planteles importantes y que el América deberá demostrarlo en la cancha del Estadio Universitario para conseguir el resultado que busca.

Para alcanzar el liderato, las Águilas necesitan vencer a Tigres. Si Chivas y Cruz Azul empatan, América terminará primero; si gana La Máquina, será líder sin importar lo que ocurra en Nuevo León. En caso de una victoria rojiblanca, el conjunto azulcrema deberá ganar y conservar su ventaja en la diferencia de goles para quedarse con la cima.