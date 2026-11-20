Sorprende la candidez de quienes clamaban por alcanzar un consenso con los diputados de la 4T para nombrar a la nueva consejera presidenta del INE. ¿En verdad lo creían posible Woldenberg, Ugalde, Valdés, Córdova? ¿Lo creía alguien aparte de ellos? Por si fuera el caso, Ricardo Monreal—subalterno de Palacio Nacional en San Lázaro— tomó al vuelo ayer el regalo que le sirvieron los increíblemente ingenuos —o increíblemente perversos— dirigentes del PAN, que demandaron la intervención del autónomo y confiable Tribunal Electoral para que rompa el pasmo en que la 4T ha sumido el proceso de reemplazo de Guadalupe Taddei. Se la sirvieron en bandeja. Monreal les dijo que entonces, ni modo, la aplanadora de la 4T tendría que hacer lo que no deseaba: esperar el momento en que el Tribunal les ordene votar por mayoría a la sucesora. No entro en los vericuetos del procedimiento legislativo que se desencadenaría. Me limito a dejar una pregunta a Woldenberg, Ugalde, Valdés, Córdova; a los panistas, priistas y emecistas; y también a algunos de los consejeros del INE: ¿qué se gana al seguir jugando este juego de engaños? El juego de Monreal, llamémoslo así. ¿No sería mejor apurar la hora de la imaginación y el riesgo? ¿De hacer a un lado las declaraciones dirigidas a nadie?