En una reciente plática televisiva con Pascal Beltrán del Río comentamos lo grave y peligroso que puede ser gobernar sin escuchar. Recordé a un ilustre mexicano que alguna vez le dijo a su jefe: “Ya no me escuchas, Porfirio. Y lo grave es que, si ya no me escuchas a mí, significa que ya no escuchas a nadie”.

Podemos arrepentirnos de lo que decimos, pero nunca nos arrepentiremos de lo que escuchamos. Audio, ergo sum. Escucho, luego existo. Siempre debemos hacer caso a los opositores que dan buenos consejos y a los seguidores que hacen buenas críticas. Hasta donde yo sé, Matías Romero, Justo Sierra, Ignacio Vallarta e Ignacio Mariscal eran los únicos que le hablaban claro al presidente, no como otros cien rastreros viles. Esos leales le dijeron “te van a barrer” … ¡y lo barrieron!

Lo ideal es tener buen gobierno y buena oposición. El buen seguidor y el buen opositor impulsan al gobierno ante sus negligencias, lo contienen ante sus excesos y lo guían ante sus extravíos. Le informan de lo que él no advierte o de lo que no previene. Son el vigía de mástil que le avisa si viene la tormenta, el iceberg o el enemigo.

A un gobernante le aconsejaron que designara jefe de su gabinete a un amigo más leal, más valiente y más inteligente que él. Así lo hizo, nunca le avergonzó platicarle todo, lo escuchó, se complementaron y fue muy exitoso en el sexenio y en la historia. Nosotros aún somos beneficiarios de sus logros.

La actual alarma en muchos países es que los gobiernos son impotentes y que las oposiciones son ineficientes. Más que nunca, debieran escuchar las voces o deducir los indicios. Cuando no podemos saber con exactitud la verdad de algo, debemos buscar las señales que nos ayuden a encontrarla.

Por ejemplo, cuando llegamos a un restaurante al que nunca hemos ido, nos basta con acudir a los baños para suponer como está el cuidado y la higiene de las cocinas. De inmediato sabremos que si lo que se ve no recibe esmero, peor será lo que no se ve. Si sus excusados nos llevan al asco, estemos seguros que sus ollas nos llevarían a la basca. Si todavía estamos a tiempo, salgamos sin comer. Si ya no hay remedio, tratemos de olvidar.

Así, también, a diario me preocupa un indicio alarmante. Veo las calles reventadas. Las vialidades destruidas por los agujeros, peligrosas por las coladeras abiertas, engañosas por la falta de señalamientos. Las aceras levantadas. Las guarniciones, quebradas. Todo esto, lo mismo en las zonas populares que en las residenciales. Todo esto, en casi todas las ciudades, sin distinción de región, de idiosincrasia ni de partido.

Desde luego, los pavimentos no son mis pensamientos sino mis presentimientos. No me refiero a las lujosas vialidades de Texas, Nueva York o California ni a las excelencias de las autopistas alemanas, porque no estoy hablando de dineros sino de funcionamientos.

Para ello, pongo un caso. Austria no es el país más rico de Europa ni pertenece al G20, pero sus calles nos indican un país que funciona muy bien. Sus vialidades tienen la lisura que no arriesga las llantas, la suspensión ni la vida. Sus aceras pueden ser usadas, sin peligro, hasta por el invidente, la carriola o la silla de ruedas. Y es que Austria es un país ordenado y eficiente.

Y aquí es donde surgen mis temores. Que, si eso es lo que se ve de la gestión gubernamental, ¿qué será de lo que no se ve? Si así está la avenida, ¿cómo estará la legalidad? Si así está la banqueta, ¿cómo estará la honestidad? Si así está el camino, ¿cómo estará el destino? El problema no son las calles reventadas, sino los Estados reventados. Veamos nuestras calles y veremos nuestro futuro.

No escuchar y no deducir son el síndrome infalible de la muerte política. Hoy celebramos que Francisco Madero convocó a los ciudadanos a levantarse en armas a las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre, la única revolución anunciada a una hora exacta.

En el gobierno, todos lo ignoraron… En el gobierno, todos se equivocaron.