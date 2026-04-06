Cuéllar alerta: Precios altos y migración amenazan la fiesta de México en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está en su fase final; pero mientras algunos solo piensan en la fiesta, Leonardo Cuéllar, figura histórica de la Selección Mexicana y veterano del Mundial de 1978, compartió una visión agridulce: mientras el corazón le dicta que el éxito deportivo es posible, su análisis social advierte sobre una "barrera" que podría dejar fuera a los seguidores más fieles.

En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Cuellar se mostró optimista de que México pueda alcanzar el quinto partido, que en esta ocasión apenas representaría los octavos de final dado el aumento a 48 selecciones, el mayor número en la historia de la Copa del Mundo, pero señaló que el potencial de la selección jugando en casa podría legar hasta los ansiados cuartos de final.

“Mi corazón dice que sí, y también parte de mi cabeza”, esto en referencia al famoso quinto encuentro, pero aconseja a Javier Aguirre y Rafael Márquez mantener un enfoque de “juego por juego”, evitando que la presión nacional desmorone la estructura del equipo.

Legionarios europeos: El catalizador necesario

El análisis de Cuéllar no se detiene en el deseo, sino en las herramientas tácticas. Destacó que contar con figuras en las mejores ligas del mundo, como Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Araujo, otorga una madurez distinta. Sin embargo, el exmediocampista fue enfático al señalar que el éxito no llega por inercia; el verdadero reto será que estos elementos logren formar una “unidad cohesiva” que sepa capitalizar la “ventaja de jugar en casa” en el Estadio Azteca.

Para Cuéllar, el talento proveniente del Viejo Continente funciona solo como un “catalizador” si se traduce en un funcionamiento colectivo sólido, especialmente en un escenario donde México históricamente ha dado sus mejores versiones (1970 y 1986).

El "clima de miedo" y una afición excluida

Cuellar no solo habló del futbol dentro de la cancha, sino también de varios fenómenos sociales que se están presentando en este Mundial 2026 iniciando por la forma en que parece que los precios son excluyentes para un importante sector amante del deporte.

“Ahora los precios se han fijado muy, muy por encima de los medios de nuestra sociedad”, lamentó el veterano, subrayando que los aficionados más apasionados verán el torneo por televisión al ser "expulsados" de los estadios por los altos costos.

Por si fuera poco, el entorno político en los Estados Unidos añade una capa de incertidumbre legal. Ante las políticas migratorias vigentes, Cuéllar advirtió que la afición mexicana corre riesgos reales al intentar sumarse a la fiesta mundialista. “Aquellos en los EE. UU. podrían verse envueltos en procedimientos legales”, señaló agregando que esto podría traer como consecuencia un “clima de miedo” y silenciar las gradas dando un Mundial menos colorido.