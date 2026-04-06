Matthäus arremete contra Vinícius y dice que el brasileño "solo se queja y lloriquea”

En la antesala del choque de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, dos leyendas del fútbol alemán, Lothar Matthäus y Markus Babbel, utilizaron el programa Sky90 – para expresar una dura crítica hacia un jugador clave del equipo español: Vinícius Júnior.

Para Matthäus, las polémicas en las que ha estado rodeado el jugador brasileño, como la sucedida con Gianluca Prestianni en la Liga de Campeones de la UEFA, no es algo nuevo en él y señaló que solo lo usa como un arma para sacar ventaja al grado de considerar que solo “lloriquea”.

“Esto viene ocurriendo desde hace años. Vinícius Jr. es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin parar. Cuando por fin le haces una entrada en condiciones en el campo, solo se queja y lloriquea”, dijo la exestrella alemana.

Esta postura fue respaldada por Babbel, quien cuestionó la teatralidad del atacante y señaló que su gran estilo de juego se ve opacado por esas actitudes que no debería tener un jugador de esa calidad.

“Cuando veo cómo juega al fútbol, el talento que tiene, y luego cuando lo veo caerse y rodar 14 veces con cada movimiento, simplemente no me gusta”.

Sin embargo, ambos jugadores señalaron que estos comportamientos podrían venir de algo sistemático dentro del club, un lugar donde si las cosas no son como ellos quieren entonces optan por tomar una postura arrogante, para esto señalaron la entrega del Balón de Oro de 2024.

“Rodri fue elegido mejor jugador del mundo. Y entonces dijeron: ¡Injusto! Uno de los nuestros debería haberlo ganado, así que lo boicoteamos. No se hace eso, por respeto al rival, a los demás equipos, a los demás jugadores”, sentenció Matthäus.

No es la primera vez: El historial de críticas de Matthäus contra Vinícius

Esta no es la primera ocasión en que el mito alemán arremete contra Vinicius. Anteriormente, en declaraciones para Sport BILD, Matthäus ya había comparado al brasileño con otra figura polémica: “Para mí Vinícius es el nuevo Neymar” señalando que “como Neymar, se interpone en su propio camino”.

En aquel entonces, el alemán indició que estaba siguiendo “el camino equivocado, Neymar es el modelo a seguir equivocado”.