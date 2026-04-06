Gabriela Jaquez apunta al Top 10 del Draft de la WNBA y te mostramos sus opciones

Tras su brillante paso por el baloncesto universitario en donde colaboró este domingo al título de UCLA en la NCAA 2026 como la máxima anotadora de su equipo, la mexicana Gabriela Jaquez se encuentra en el umbral de la historia profesional y ahora su nombre está en los reflectores de la WNBA.

Luego del campeonato, algunas jugadoras de las UCLA Bruins ya piensan en la vida profesional que tendrán, tal es el caso de Jaquez quien se perfila para ser una de las selecciones más altas en el próximo reclutamiento de la liga estadunidense.

De acuerdo con los últimos análisis y el "mock draft" de USA TODAY, Jaquez ha consolidado su posición como una de las jugadoras más completas de su clase. Las proyecciones la sitúan sólidamente en la primera ronda, especifivamente señalando que podría ser la octava seleccionada del primer día.

Según el diario estadunidense el destino sería las Golden State Valkyries donde sugieren que la franquicia vería en Gabriela como una jugadora clave. Su capacidad para anotar, rebotear y defender en ambos lados de la duela encaja con la filosofía de un equipo que busca versatilidad.

Sin embargo ese no podría ser su único destino. Según Yahoo Sports hay una posibilidad más: las Indiana Fever, donde sería la selección número 10 donde compartiría filas con Caitlin Clark. En este escenario, Jaquez funcionaría como una pieza de utilidad moderna capaz de abrir la cancha con su tiro exterior.

El perfil de una estrella en ascenso

La consistencia de Gabriela Jaquez en UCLA ha sido su mejor carta de presentación. Durante la temporada que recién terminío promedió 13.6 puntos y 5.4 rebotes por encuentro, pero lo que realmente ha impresionado a los buscatalentos es su eficiencia: un notable 54.6% en tiros de campo y un letal 40.2% desde la línea de tres puntos.

Su actuación en momentos de alta presión, como la final del Big Ten contra Iowa —donde rozó la perfección con un 83.3% de efectividad—, demuestra que está lista para el siguiente nivel.

¿Cuándo es la primera ronda del WNBA Draft 2026?

La espera para conocer el destino profesional de Gabriela Jaquez será corta. El WNBA Draft 2026 está programado para llevarse a cabo el próximo 13 de abril.