Cuauhtémoc Blanco visita el CAR y da emotivo discurso a la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco podrá tener sus imperfecciones después de ser futbolista con las decisiones que tomó, pero en el argot de la Selección Mexicana se ganó un respeto con mucha autoridad. Bajo esa circunstancia, Javier Aguirre, quien lo conoce a la perfección, permitió que fuera al Centro de Alto Rendimiento (CAR) a charlar con los chicos que estarán en el Mundial.

Aprovechando que ya tiene a todos los jugadores a su disposición y al aceptar hacer un programa de podcast con Cuauhtémoc Blanco, el técnico nacional pidió que hablara con ellos para darles un discurso que les emocione. La reunión fue muy íntima con los jugadores. Aguirre se los presentó y cuentan que varios de ellos se quedaron impávidos con la sorpresa.

Cuauhtémoc Blanco después de ser futbolista se convirtió en Gobernador de Morelos Archivo Excélsior

Al final de la misma, Cuauhtémoc confesó con los allegados en el CAR que les dijo que "a él le hubiera encantado jugar un Mundial en casa, dentro del Estadio Azteca lleno", que lo más cercano fue la Copa Confederaciones de 1999 y eso lo convirtió en el ídolo que es hoy en día. También les mencionó que deben poner mucho coraje —huevos, en realidad fue la palabra ocupada— para darles a entender que se necesitará mucho valor para enfrentar a la afición mexicana que es exigente y que el debut puede pasar factura de presión si no lo controlan.

Cuauhtémoc sigue siendo un ídolo

Algunos trabajadores del CAR aprovecharon para tomarse fotografías con Cuauhtémoc Blanco mientras Javier Aguirre le daba un recorrido por las instalaciones. Ahí mismo, hace más de 20 años, entrenaron para el primer Mundial de Aguirre en Corea-Japón 2002 y después para el de Sudáfrica 2010. "Es nuestro Cuauh, así lo queremos... es nuestro mejor jugador", fue una frase emocional que dio Aguirre en 2010 cuando lo subió veterano para la justa sudafricana.

Guillermo Ochoa entrenando en el CAR y sorprendido por ver de nuevo a Cuauhtémoc Blanco Mexsport

A punto de ebullición, los recuerdos se trasladaron juntos al interior de la Selección mientras chicos como Gilberto Mora de 17 años o Brian Gutiérrez de 22, no sabían con exactitud cómo acercarse al 'Cuauh'; pero otros como Guillermo Ochoa, quien lo acompañó por varias aventuras en el mundo, lo recibió con la camaradería de siempre.