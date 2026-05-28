A días del Mundial, Javier Aguirre confirma su lista: "A los 26 que van ya los tengo definidos"

Javier Aguirre es un viejo capitán de barco que sabe calarse la gorra cuando la tempestad está alta y cuando hay marea baja. En vísperas del tercer Mundial en casa y su tercero como técnico de México, asegura que quiere jugadores con equilibrio mental y, sobre todo, fuerza emocional "para aguantar la presión de jugar como anfitrión, que no será sencillo".

Merced a esa experiencia y aún con tiempo para entregar la lista oficial a FIFA —1 de junio—, lo cierto es que 'El Vasco' ya tiene a los elegidos para la Copa del Mundo.

"El proceso selectivo ha hecho que varios se queden en el camino, es normal, teníamos un ecosistema de más de 50 jugadores, pero la lista de los 26 ya la tengo segura".

Aguirre quiere jugadores con más coraje que técnica

Aguirre era un jugador rocoso, de pundonor y derroche; por lo mismo, es lo que más pide antes que la técnica. En su mente pasa más el coraje y la lucha que la técnica; desde que era futbolista concebía así su oficio y no ha cambiado, en eso no miente y por lo tanto es lo que le pide a los futbolistas que eligió.

El Tri empieza a entrar en la recta definitiva para cerrar su preparación mundialista con Javier Aguirre a la cabeza. Imagen de redes sociales

"En las listas siempre falta Juan y sobra Pedro... nunca le darás gusto a todos, eso ya lo tengo interiorizado. Sé que cuando demos la lista definitiva comenzarán a criticar que faltó éste o aquel, pensando que llevo a mis cuates, pero no importa porque ya me lo sé", dijo en el podcast de Cuauhtémoc Blanco.

Orgullo de jugar en casa como mexicano

A unos días de iniciar el Mundial, apela a que los jugadores se contagien de su emoción: "Hace 40 años jugué mi Mundial y se me enchina la piel todavía, espero que eso les pase a los chavos que tengo ahora".

Las palabras de ‘El Vasco’ Aguirre que hoy se salen de control Mexsport

Y a la par explica que la decisión de los 26 jugadores que lleva no fue tomada a la ligera: "Juro que no es capricho, dejo de lado mis rencores y enojos o cualquier relación con una camiseta. Trato de que sean puros mexicanos que tengan ganas y que sean capaces".